5 продуктів для довголіття. Як ягоди, зелень і горіхи допоможуть продовжити життя?

На тривалість життя впливають не тільки гени, а й спосіб життя, щоденні звички та харчування. Існує низка продуктів, які обов'язково мають бути у вашому раціоні, якщо ви хочете стати довгожителем і зберегти здоров'я.

На думку експертів, продукти, які ви їсте, безпосередньо впливають на ваше здоров'я та можуть збільшити тривалість і якість життя. Різноманітне збалансоване харчування — ключ до довголіття, тому обов'язково включайте до свого раціону продукти, які є найкориснішими для вашого організму. Дізнайтеся, чому саме ягоди, горіхи та батат сприяють збільшенню тривалості життя. Про це пише Closer Weekly.

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Ягоди

Фото: Freepik

Для збільшення тривалості життя "такі фрукти як чорниця, малина та полуниця є чудовим вибором, — каже дієтологиня з довголіття з Мічигану Кімберлі Мелтон. — Вони містять значну кількість багатих на антиоксиданти фітохімічних речовин, які можуть допомогти знизити ризик серцево-судинних захворювань і діабету 2 типу".

Темна листова зелень

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Включайте у своє харчування руколу, бок-чой, броколі, зелень, капусту, салат ромен або шпинат. Як пояснює Лорен Манакер, дієтологиня та експертка з харчування з Південної Кароліни: "Знову і знову дані показують, що вживання темної листової зелені пов'язане з безліччю сприятливих наслідків для здоров'я, включно зі зниженням ризику ранньої смерті".

Горіхи

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Якщо на постійній основі вживати волоські горіхи, мигдаль, арахіс або фісташки, це продовжить вам життя. "Вони є багатим джерелом поживних речовин, які підтримують нашу імунну систему й обмін речовин, допомагають впоратися із запаленням, підтримують здоров'я кишківника та сприяють здоров'ю мозку й серця, а також мають профілактичні властивості проти раку", — каже Стейсі Кеннеді, сертифікована фахівчиня з харчування при онкологічних захворюваннях.

Батат

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Солодка картопля, особливо фіолетовий сорт, багата на складні вуглеводи, білки та вітаміни, потрібні для підтримання здоров'я кишківника та зміцнення імунної системи, що має велике значення для продовження життя. "До 1975 року в раціон жителів Окінави входила фіолетова солодка картопля, — розповідає експерт із довголіття Ден Бюттнер, автор книги "Блакитні зони". — І я б сказав, що це призвело до появи найбільш довгоживучого населення в історії людства".

Оливкова олія

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"Хороші жири корисні для вас, — каже доктор Марк Гайман, автор книги "Молоді назавжди: секрети найдовшого та найздоровішого життя", — оскільки вони містять антиоксиданти, здатні знизити ризик серцевих захворювань і хронічних проблем зі здоров'ям. Тому вам потрібно переконатися, що ви отримуєте багато корисних жирів, і оливкова олія — чудовий спосіб зробити це".

Нагадаємо, експерт із довголіття дав 5 порад, які допоможуть дожити до 100 років.

Раніше Фокус писав про те, яких 5 продуктів слід уникати, щоб уповільнити старіння.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.