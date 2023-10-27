Кішка Карла Лагерфельда не злюбила Кім Кардаш'ян (відео)

Знаменитість хотіла взяти кішку із собою на Met Gala 2022, темою якого був Карл Лагерфельд. Однак Шупетт не захотіла бути живим аксесуаром.

42-річна американська зірка реаліті-шоу й успішна бізнесвумен Кім Кардаш'ян мріяла з'явитися на килимовій доріжці Met Gala 2022 із кицькою покійного дизайнера Карда Лагерфельда в руках, однак тварина, як виявилося, не поділяла планів зірки. У випуску "Кардаш'ян" знаменитість оприлюднила кадри, як відбувалося її знайомство з Шупетт і чому зрештою від спільного виходу з пухнастою бірманською красунею Кім довелося відмовитися.

Тема торішнього балу в Інституті костюма була присвячена Карлу Лагерфельду, і Кардаш'ян вирішила, що Шупетт була б найкращим доповненням до її образу.

Вона полетіла в Лондон, а потім і в Париж зі своїм сином Сентом і його друзями-футболістами, коли їй випала нагода особисто зустрітися з Шупетт. Однак спілкування між двома зірками відразу не склалося.

У Шупетт, як виявилося, є характер Фото: choupetteofficiel

"Отже, ми щойно виїхали з Лондона, і наш наступний етап нашого футбольного туру — в Париж, щоб побачити гру "Парі Сен-Жермен", і поки я тут, маю невеличку зустріч із Шупетт, кішкою Карла Лагерфельда, тому що Шупетт мала стати моєю компаньйонкою на Met. Я хочу провести з нею трохи часу, впізнати її та просто подивитися, чи є в нас атмосфера", — зізнається представниця знаменитого телесімейства.

Перед зустріччю Кім хвилювалася.

"Хлопці, я сподобаюся цій кішці? Я буквально відчуваю, що йду на побачення наосліп", — каже вона.

Кардаш'ян познайомилася з агентом Шупетт Лукасом Берульє та її опікункою Франсуазою Касот. Глядачі бачать Франсуазу, яка тримає переноску для кішок Louis Vuitton із Шупетт. Вона садить тварину на диван, де сидить Кім, і та намагається гладити кішку.

"Яка гарна кішка", — додає Кім, але поки вона продовжує її гладити, Шупетт відвертає голову та шипить, перш ніж повернутися до гості й знову зашипіти.

"Не хвилюйся, вона нічого тобі не зробить", — кажуть Кім, а вона віджартовується та відповідає: "О, все гаразд, я теж іноді так поводжуся. Я думаю, що Шупетт грає незговірливу. Можливо, їй просто потрібно розігрітися, розумієш?"

Пізніше Кардаш'ян додала:

"Вона зухвала. Шупетт справді є ключем до всієї моєї атмосфери на Метрополітені цього року, тому, якщо ми не будемо налаштовані, я не знаю, що я робитиму. Я просто сподіваюся, що вона потеплішає до мене... тому що це було б не мило".

Подальші загравання з Шупетт ні до чого не привели. Кім ще кілька разів намагалася погладити тварину, але кішка щоразу шипіла, і її агент змушений був визнати, що його підопічна не любить обіймів.

"Тому я трохи нервую і думаю, що просто хочу піти. Я думаю, що існує так багато чинників, які можуть бути негативними, особливо з камерами та людьми. Навіть якщо вона боїться камер, а не мене. Я не знаю, чи справедливо це стосовно Шупетт, тому, гадаю, я дуже швидко зрозуміла, що з Шупетт не вийде, тому я не принесу її в Метрополітен".

15 серпня Шупетт виповнилося 12 років

В одному з моментів видно, що Кардаш'ян намагається утримати кішку на руках, але та виривається і знову шипить.

Кішка Шупетт була улюбленицею легендарного німецького дизайнера. Ще за життя Лагерфельда за кішкою доглядали дві особисті покоївки. Вони розважали її та забезпечували бездоганний зовнішній вигляд, стежачи за здоров'ям її шерсті та очей, записували все, що відбувалося з кішкою, і за дев'ять місяців списали 400 сторінок. Ці записи лягли в основу книги Шупетт "The Private Life of a High-Flying Fashion Cat". У неї були свій охоронець, лікар і шеф-кухар. Шупетт подорожувала в спеціальній переносці від Louis Vuitton, їла з порцеляни Goyard, а її срібні миски та щітки возили в спеціальному футлярі, розробленому для неї Карлом.

Після смерті дизайнера 2019 року від раку його улюблениця продовжує вести розкішне життя.

Раніше Фокус писав, що Джаред Лето, Lil Nas X і Доджа Кет прийшли на Met Gala 2023 в образах кішки Шупетт.