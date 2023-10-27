Принцеса Анна відмовилася відвідати хрестини принца Гаррі: названа причина

Єдина донька королеви Єлизавети ІІ є однією з найбільш працьовитих членів королівської родини, але їй не випала честь бути хрещеною матір’ю принца Гаррі у 1984 році.

Стало відомо, чому принцеса Анна пропустила хрестини принца Гаррі у 1984 році. Про це пише New York Post.

Історія почалася, коли вона попросила свого старшого брата, короля Чарльза ІІІ, стати хрещеним батьком для її першої дитини, Пітера Філіпса, у 1977 році, на що первісток королеви Єлизавети ІІ відповів згодою.

Проте в 1982 році, коли мали охрестити його першого сина і спадкоємця принца Вільяма, Анна не була запрошена хрещеною матір’ю.

Королівський письменник Роберт Лейсі писав у своїй книзі "Битва братів", як Чарльз нібито "не відповів на комплімент, коли справа стосувалася Вільяма".

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Принц Гаррі Фото: Walking With The Wounded

"Згідно з чутками, [Чарльз] дуже хотів запросити свою сестру, але його заблокувала дружина [покійна принцеса Діана]", — розповідає експерт.

Лейсі стверджував, що Анну дратувала принцеса Уельська, особливо коли її ім'я згадувалося в розмові.

Джерело в палаці розповіло Лейсі для його книги, що сестра Чарльза ІІІ часто називала Діану "дурепою".

"Того дня Анна проявила свої почуття. Коли тримісячного принца Генрі Чарльза Альберта Девіда, третього в черзі на британський престол, хрестили у Віндзорі в присутності королеви [Єлизавети], королеви-матері, [принца] Філіпа та решти королівської родини, було двоє відсутніх", – написав біограф.

Він продовжив: "Його тітка Анна і її чоловік, капітан Марк Філіпс, були в сільській місцевості графства Глостершир, за 85 миль на захід, і стріляли по кроликах". А їхні діти Зара та Пітер були присутні на церемонії.

Принцеса Анна Фото: Getty Images

Як відомо, полювання було заплановано за три місяці до хрестин герцога Сассекського.

Нагадаємо, принцеса Анна відвідала Royal Ascot влітку 2023.

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