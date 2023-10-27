Чекап здоров'я: 5 аналізів, які регулярно потрібно здавати жінкам після 30 років

Жіночий організм — дуже складна система, насамперед, через те, що має більшу залежить від дії гормонів, тому регулярне здавання аналізів може попередити багато проблем зі здоров'ям. Спеціально для Фокусу лікарка-ендокринологиня Ксенія Марченко, розповіла, які 5 аналізів має щороку обов'язково здавати кожна жінка.

Зазвичай ми звикли звертатися до лікаря, коли вже щось болить. Та така практика, на жаль, часто призводить до дуже сумнівних наслідків, адже більшості хворобам легше запобігти або вилікувати їх на ранній стадії. Саме тому дуже важливими є чекапи організму для жінок, які дають змогу оцінити та перевірити роботу основних органів та систем. Лікарка-ендокринологиня Ксенія Марченко розповідає Фокусу про те, які аналізи потрібно здавати щороку жінкам після 30 років.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Фото: Freepik

Крім регулярного відвідування гінеколога, стоматолога та окремих профільних фахівців важливо раз на пів року або на рік робити лабораторну перевірку, здаючи низку найнеобхідніших аналізів. Ці аналізи дадуть змогу лікарю оцінити загальний стан вашого організму та виявити дефіцити чи проблеми.

"Це перелік базових аналізів, які рекомендовано здавати жінкам 1 раз на рік з профілактичною метою. Також вони підійдуть для первинної консультації лікаря, до якого ви звертаєтесь з певними скаргами чи проблемами зі здоров'ям", — зазначає ендокринологиня.

Клінічний аналіз крові

Фото: pexels.com

Клінічний аналіз крові дає змогу оцінити загальний стан здоров'я та звернути увагу на показники, які мають відхилення від норми. Цей аналіз досліджує показники та характеристики трьох типів клітин крові: лейкоцитів, еритроцитів та тромбоцитів та дає можливість на ранній стадії розпізнати деякі серйозні захворювання.

"Клінічний або загальний аналіз крові допоможе дізнатися, чи немає гострих, чи хронічних запальних хвороб в організмі та зрозуміти, чи немає анемії. Існує кілька видів анемії, найрозповсюдженіша — це залізодефіцитна анемія, яка часто трапляється саме у жінок репродуктивного віку", — каже Ксенія Марченко.

Біохімія крові

Біохімія крові — це універсальний аналіз, який дає можливість оцінити та перевірити роботу усіх внутрішніх органів та систем організму. Цей аналіз дає змогу зрозуміти, як працює ваш організм, допомагає поставити правильний діагноз та призначити лікування.

"До біохімії крові входять наступні показники: ниркові проби (креатинін, сечовина, сечова кислота), печінкові проби (АСТ, АСТ, ГТГ, лужна фосфатаза), загальний білок, білірубін (прямий та непрямий), обмін вуглеводів (глюкоза крові), обмін ліпідів (ліпідний профіль)", — зазначає ендокринологиня.

ТТГ

Фото: Freepik

Щитоподібна залоза — надважливий орган в жіночому організмі й проблеми з ним можуть суттєво погіршувати якість життя. Щитоподібна залоза не болить, тому потрібно обов'язково проводити профілактичні заходи, аби впевнитись, що орган повноцінно функціонує та правильно виконує усі свої функції. Для цього призначається ультразвукове дослідження щитоподібної залози та лабораторні аналізи на гормони тиреоїдної панелі.

"Ці аналізи допоможуть зрозуміти, як працює ваша щитоподібна залоза. Це ТТГ та Т4 вільний, не переплутайте із загальним", — зазначає Ксенія Марченко.

Вітамін D

Про дефіцит вітаміну D зараз не говорить хіба що лінивий, проте перед тим як приймати будь-які сапліменти, потрібно дізнатись, який саме ви маєте дефіцит, щоб правильно підібрати дозування. Пам'ятайте, що надлишок вітаміну D шкодить організму не менше, ніж його дефіцит.

"Я рекомендую звертати увагу на найрозповсюдженіші дефіцити, найперший з них це дефіцит вітаміну D 25(он)D. Багато хто про нього вже знає, тому якщо ви раніше ніколи його не здавали, або якщо ви вже довгий час приймаєте, особливо, якщо це доза понад 4000 тисячі, обов'язково потрібно регулярно здавати аналіз, щоб бачити динаміку та, за потреби, коригувати дозування", — наголошує Ксенія Марченко.

Феритин

Фото: Freepik

Феритин — надзвичайно важливий показник жіночого здоров'я. Низький феритин може провокувати появу дуже неприємних симптомів: від порушення сну до постійної слабкості. Цей аналіз рекомендовано здавати на 5-6 день після закінчення менструації.

"Феритин — це депо заліза крові та маркер гострого запалення. Якщо в клінічному аналізі крові все добре, це не означає, що у вас немає дефіциту заліза. Феритин знижується в першу чергу, і лише коли із запасами заліза в організмі все дуже погано, тоді ми бачимо наслідки вже в загальному аналізі крові. Там буде зниження гемоглобіну, еритроцитів, еритроцитарних індексів — цей стан називається залізодефіцитною анемією. Цей аналіз я рекомендую здавати усім жінкам в репродуктивному періоді, у яких є регулярна менструація", — наголошує лікарка.

Важливо з усіма аналізами звернутися до лікаря аби він розшифрував їх оцінив стан вашого здоров'я. Не варто самотужки намагатись розшифровувати аналізи, опираючись на лабораторні показники. По-перше, вони у всіх лабораторіях різні, а по друге, потрібно оцінювати загальну картину, а не кожний окремий показник, тому найкраще із цією задачею впорається лікар.

Не нехтуйте своїм здоров'ям, турбуйтеся про себе та пам'ятайте, що профілактика завжди простіша, ніж лікування.

Нагадаємо, як не об'їдатися перед місячними. Гінекологиня розповіла про нюанси жіночого здоров'я.

Раніше Фокус писав про те, що ваша їжа впливає на здоров'я вашого серця, особливо коли йдеться про рівень холестерину.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.