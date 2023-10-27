Перша леді поспілкувалася з лікаркою з Луганщини, яка двічі "зустріла" війну.

Олена Зеленська знялася у фотосесії для Vogue та розповіла про психологічну підтримку українців під час війни. Про це видання повідомило у своєму Instagram.

"Підтримка психологічного добробуту — питання щоденного виживання для українців: на цьому наголошують фахівці та перша леді Олена Зеленська @olenazelenska_official, героїня осіннього числа Vogue Ukraine Edition", — зазначають журналісти видання.

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Олена Зеленська

Дружина Володимира Зеленського постала в чорно-білій фотосесії, примірявши світлу блузку та чорні штани. Також перша леді України продемонструвала блейзер у поєднанні з темним образом.

Олена Зеленська розповіла історію знайомства з лікаркою Тетяною Петровою із села Михайлівки-Рубежівки на Київщині влітку.

"Тетяна краще за багатьох знає, як відновитися після травматичних подій і знайти в собі сили допомагати іншим. У липні 2014 року вона тікала з рідного Луганська з однією сумкою, залишивши в місті родинний будинок, колекцію живопису й старовинних ікон і все своє життя. Нове мусила розпочати в невеличкому селі на півночі Київщини. Торік війна наздогнала Тетяну знову: 24 лютого село потрапило під окупацію. Два тижні лікарка провела без світла та води й добре розуміє, що поряд із медичною допомогою її пацієнтам нині, як ніколи, потрібна психологічна підтримка", — зазначила українська перша леді.

Олена Зеленська

Зокрема дружина президента наголосила на важливості психічного здоровʼя та нагадала про платформу "Ти як?", створену для підтримки українців у важкі часи.

Нагадаємо, Олена Зеленська вийшла на публіку в небесному штанному костюмі.

Також Фокус писав про реакцію Олени Зеленської на війну в Ізраїлі з терористами ХАМАС.