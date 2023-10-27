Для мозку, серця та фігури. Дієтологи назвали найкорисніші спеції для здоров'я

Спеції не просто надають стравам приголомшливого смаку, вони також можуть творити чудеса з вашим здоров'ям і позитивно впливати на фігуру.

Спеції можуть поліпшити і наситити чудовими ароматами смак ваших страв, а ще допомогти за перших ознак застуди і загалом благотворно вплинути не тільки на ваші смакові рецептори, а й на здоров'я. Виявляється, є кілька спецій, які допомагають боротися із запаленням, поліпшувати когнітивні функції, зміцнювати здоров'я серця і навіть допомагати схуднути. З віком усе це може стати для вас пріоритетом. Зміцнюйте своє здоров'я, щодня додаючи в їжу трохи цих корисних спецій. Про це пише She Finds.

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Дієтологиня Крутіка Нанаваті розповіла, що серед величезного розмаїття спецій, на вашій кухні обов'язково мають бути кориця і куркума, якщо ви хочете зберегти молодість і здоров'я після 40 років.

Куркума

Фото: Pixabay

Можливо, ви знаєте куркуму за її фірмовим жовтим кольором і чудовим, яскраво вираженим смаком. Але чи знаєте ви, що ця спеція також має видатні протизапальні властивості, які можуть допомогти запобігти старінню мозку, серця й організму загалом?

Як зазначає Нанаваті, ці протизапальні властивості "насамперед зумовлені присутністю куркуміну", який, як свідчать дослідження, "може допомогти в профілактиці серцевих захворювань і поліпшити когнітивні функції завдяки зменшенню окисного стресу і запалення".

На щастя, куркуму нескладно використовувати в багатьох рецептах. "Її можна додавати в соуси, супи або смузі", — каже Нанаваті. "Це також ключовий інгредієнт порошку карі, що дає змогу легко додавати цю корисну спецію в різні страви".

Кориця

Фото: Freepik

Хороші новини для всіх, хто любить солодке! Кориця може працювати як натуральний підсолоджувач, корисний для вашого здоров'я, на відміну від цукру, який, як ми всі знаємо, може призвести до низки проблем зі здоров'ям.

"Протизапальні та антиоксидантні властивості кориці зумовлені високим вмістом коричного альдегіду", — пояснює Нанаваті. "Дослідження показують, що кориця може знизити кров'яний тиск та рівень холестерину, сприяючи загальному здоров'ю серця. Крім того, було виявлено, що кориця має потенційну нейропротекторну дію". Спробуйте додати її до своєї кави, щоб отримати новий смак і користь.

"Корицю можна використовувати як у солодких, так і в солоних стравах, або додавати в такі напої, як кава чи чай. Крім того, це також чудова добавка до вівсянки або випічки", — підсумувала Нанаваті.

Фото: Pixabay

Звісно, для того, щоб підтримувати свій мозок, тіло і серце у чудовій формі, потрібно набагато більше, ніж просто додавати в їжу кілька спецій. Щоб залишатися максимально здоровим, вам потрібно щодня дотримуватися низки здорових звичок та слідкувати за харчуванням. Однак така дрібниця, як додавання кориці в каву, згодом також може сприяти поліпшенню вашого здоров'я.

Нагадаємо, кава з корицею: як вживати популярну пряність, щоб не нашкодити здоров'ю.

Раніше Фокус писав про те, що спеції і трави використовуються людьми в усьому світі з давніх часів, причому не тільки в кулінарії, а й у лікувальних цілях.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.