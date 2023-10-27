HARRI та Southern Comfort презентували костюми на Геловін з надувного латексу

Для зручності власників костюмів на Геловін, HARRI та Southern Comfort обладнали кожен костюм тримачем для пляшки Southern Comfort об'ємом 5 мл.

Цього року на Геловін дизайнер HARRI та бренд віскі Southern Comfort представляють нову колекцію костюмів. Ці костюми, як-от "Лиходій-вампір", "Золотий гарбуз" та "Червона відьма", створені з веганського латексу та обіцяють зробити свято незабутнім. Про це повідомляє видання Hypebeast.

Ця колаборація обіцяє бути справжнім хітом на геловінських вечірках.

harri_ks Instagram

За словами самого HARRI, їхня робота з брендом відображає поєднання сміливості та творчості, яка відома як йому, так і Southern Comfort. Костюми відображають нові та сміливі інтерпретації традиційних образів, створюючи справжній фурор у світі моди та розваг.

Дизайнер розповів, що більшість людей скаржились, що їхні минулі костюми були занадто шаблонними, тож вони вирішили презентувати щось оригінальне.

На костюмах можна побачити ознаки відомих плащів вампірів, круглих гарбузів та загострих капелюхів відьом, але з перебільшеними силуетами та надувними елементами, властивими стилю HARRI.

Колекцію костюмів HARRI та Southern Comfort на Геловін можна буде взяти напрокат у костюмерному бутіку в Лондоні за принципом "хто перший прийшов — той і отримав".

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