54-річна Дженніфер Лопес продемонструвала фігуру в сукні з глибоким декольте (фото)
Знаменитість вирушила на нічне побачення з Беном Аффлеком.
54-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес продемонструвала фігуру в сукні з глибоким декольте. Знімкам в новому образі дружина Бена Аффлека, 51, ділиться у своєму Instagram з понад 253 млн підписниками.
"Нічне побачення", — лаконічно підписала кадр знаменитість, судячи з усього, натякаючи, що провела цей вечір з чоловіком.
Джей Ло позувала в приталеній сукні лаймового відтінку з глибоким декольте та без рукавів. У руках вона тримала келих з напоєм. Волосся Дженніфер Лопес було розпущене, вона також зробила вечірній макіяж з акцентом на очі. До образу вона додала браслет та масивну срібну каблучку.
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"Ця жінка взагалі старіє?", "Ненависники будуть ненавидіти, але вона красива, гарна, як вино", "цей колір вам явно личить", — коментують свіжу публікацію американської зірки її підписники.
Нагадаємо, Дженніфер Лопес та Бен Аффлек на фоні чуток про негаразди у шлюбі поцілувалися на публіці.
Також Фокус писав про осінній манікюр 2023 від Джей Ло.