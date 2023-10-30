54-річна Дженніфер Лопес продемонструвала фігуру в сукні з глибоким декольте (фото)

Знаменитість вирушила на нічне побачення з Беном Аффлеком.

54-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес продемонструвала фігуру в сукні з глибоким декольте. Знімкам в новому образі дружина Бена Аффлека, 51, ділиться у своєму Instagram з понад 253 млн підписниками.

"Нічне побачення", — лаконічно підписала кадр знаменитість, судячи з усього, натякаючи, що провела цей вечір з чоловіком.

Джей Ло позувала в приталеній сукні лаймового відтінку з глибоким декольте та без рукавів. У руках вона тримала келих з напоєм. Волосся Дженніфер Лопес було розпущене, вона також зробила вечірній макіяж з акцентом на очі. До образу вона додала браслет та масивну срібну каблучку.

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Дженніфер Лопес

"Ця жінка взагалі старіє?", "Ненависники будуть ненавидіти, але вона красива, гарна, як вино", "цей колір вам явно личить", — коментують свіжу публікацію американської зірки її підписники.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес та Бен Аффлек на фоні чуток про негаразди у шлюбі поцілувалися на публіці.

Також Фокус писав про осінній манікюр 2023 від Джей Ло.