"Меттмен": Меттью Перрі "передбачив" свою смерть (фото)
Виконавця культової ролі Чендлера Бінга знайшли мертвим у джакузі його будинку у Лос-Анджелесі.
У мережі вважають, що американо-канадський актор Меттью Перрі передбачив свою смерть останнім фото в Instagram.
Зірка культового серіалу "Друзі" виклав знімок, на якому він відпочиває в джакузі — у тому самому, де виявлять його бездиханне тіло за кілька днів після цього.
"О, так тепла вода кружляє навколо, вам добре? Я Меттмен", — написав тоді виконавець ролі Чендлера Бінга.
Актор був знайдений мертвим у своєму будинку в Лос-Анджелесі 29 жовтня 2023 року. Тіло Меттью Перрі було виявлено в джакузі його асистентом без ознак життя. Втім, ознак насильницької смерті чи слідів заборонених речовин не було помічено. Наразі офіційна причина смерті актора не повідомляється.
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"Я пережив дуже напружені часи завдяки йому та решті банди. Відчувається, що втратили друга, чи не так?", "Неймовірно. Навіть "Друзі" вже не можуть змусити нас почуватися краще…", "Стільки розбитих сердець" — висловлюють свою скорботу фанати покійного Перрі під його останнім постом у соцмережі.
Нагадаємо, Меттью Перрі раптово помер на 55-му році життя.
Також Фокус писав про останнє фото актора "Друзів" з його 82-річним батьком.