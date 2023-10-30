"Меттмен": Меттью Перрі "передбачив" свою смерть (фото)

Виконавця культової ролі Чендлера Бінга знайшли мертвим у джакузі його будинку у Лос-Анджелесі.

У мережі вважають, що американо-канадський актор Меттью Перрі передбачив свою смерть останнім фото в Instagram.

Зірка культового серіалу "Друзі" виклав знімок, на якому він відпочиває в джакузі — у тому самому, де виявлять його бездиханне тіло за кілька днів після цього.

"О, так тепла вода кружляє навколо, вам добре? Я Меттмен", — написав тоді виконавець ролі Чендлера Бінга.

Актор був знайдений мертвим у своєму будинку в Лос-Анджелесі 29 жовтня 2023 року. Тіло Меттью Перрі було виявлено в джакузі його асистентом без ознак життя. Втім, ознак насильницької смерті чи слідів заборонених речовин не було помічено. Наразі офіційна причина смерті актора не повідомляється.

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Меттью Перрі

"Я пережив дуже напружені часи завдяки йому та решті банди. Відчувається, що втратили друга, чи не так?", "Неймовірно. Навіть "Друзі" вже не можуть змусити нас почуватися краще…", "Стільки розбитих сердець" — висловлюють свою скорботу фанати покійного Перрі під його останнім постом у соцмережі.

Меттью Перрі Фото: Instagram mattyperry4

Нагадаємо, Меттью Перрі раптово помер на 55-му році життя.

Також Фокус писав про останнє фото актора "Друзів" з його 82-річним батьком.