Дженніфер Лопес та Бен Аффлек відвідали вечірку друзів (фото)
Зіркова пара в елегантних аутфітах прибула на день народження моделі Пії Міллер.
51-річний американський актор Бен Аффлек і співачка Дженніфер Лопес, 54, сходили на нічне побачення. Про це пише People.
Зіркова пара напередодні відвідала вечірку з нагоди дня народження своєї подруги Пії Міллер в Лос-Анджелесі, де їх помітили, коли закохані трималися за руки.
З цієї нагоди 54-річна Джей Ло одягла світлий тренч поверх своєї мерехтливої лаймово-зеленої сукні та туфлі з відкритими носами в тон, які вона поєднала з металевим золотистим клатчем.
51-річний Аффлек тим часом вибрав темний оксамитовий костюм з білою сорочкою з розстібнутим коміром і темно-коричневими лоферами.
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У серпні 2023 року актор та співачка відзначили першу річницю весілля. Вони провели церемонію в Джорджії з друзями та сім’єю 21 серпня 2022 року, через місяць після офіційного одруження в Лас-Вегасі.
Свої стосунки вони відновили навесні 2021 після майже 20 років "перерви", адже на початку 2000-х пара вже зустрічалася та майже одружилася.
Нагадаємо, Джей Ло та Бен Аффлек продемонстрували почуття на публіці.
Також Фокус писав про іпотеку Бена Аффлека та Дженніфер Лопес, яку зіркова пара взяла на 30 років.