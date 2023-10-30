Дженніфер Лопес та Бен Аффлек відвідали вечірку друзів (фото)

Зіркова пара в елегантних аутфітах прибула на день народження моделі Пії Міллер.

51-річний американський актор Бен Аффлек і співачка Дженніфер Лопес, 54, сходили на нічне побачення. Про це пише People.

Зіркова пара напередодні відвідала вечірку з нагоди дня народження своєї подруги Пії Міллер в Лос-Анджелесі, де їх помітили, коли закохані трималися за руки.

З цієї нагоди 54-річна Джей Ло одягла світлий тренч поверх своєї мерехтливої лаймово-зеленої сукні та туфлі з відкритими носами в тон, які вона поєднала з металевим золотистим клатчем.

51-річний Аффлек тим часом вибрав темний оксамитовий костюм з білою сорочкою з розстібнутим коміром і темно-коричневими лоферами.

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Дженніфер Лопес та Бен Аффлек

У серпні 2023 року актор та співачка відзначили першу річницю весілля. Вони провели церемонію в Джорджії з друзями та сім’єю 21 серпня 2022 року, через місяць після офіційного одруження в Лас-Вегасі.

Пія Міллер

Свої стосунки вони відновили навесні 2021 після майже 20 років "перерви", адже на початку 2000-х пара вже зустрічалася та майже одружилася.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек Фото: On The JLo

Нагадаємо, Джей Ло та Бен Аффлек продемонстрували почуття на публіці.

Також Фокус писав про іпотеку Бена Аффлека та Дженніфер Лопес, яку зіркова пара взяла на 30 років.