Ченнінг Татум освідчився Зої Кравіц

Зої та Ченнінг зустрічаються з 2021 року.

43-річний актор Ченнінг Татум освідчився 34-річній колезі по цеху Зої Кравіц після двох років стосунків. Такого висновку дійшли оглядачі People, помітивши на безіменному пальці дівчини каблучку для заручин з важким діамантом. Пізніше кілька джерел видання підтвердили інформацію про заручини пари.

Нещодавно закохані відвідали вечірку Кендалл Дженнер на честь Геловіна, які вдяглися як Розмарі та її дитина з фільму жахів 1968 року "Дитина Розмарі". Кравіц одягла вінтажну білу нічну сукню і світлу перуку піксі, а в руках тримала кухонний ніж. Татум вбрався в дитячий комбінезон і величезний чепчик.

На безіменному пальці лівої руки у Зої красувалася каблучка з діамантом Фото: Gettyimages

Ченнінг і Зої вперше зустрілися 2017 року, коли озвучували героїв фільму "Лего Бетмен". У той час вони перебували в різних стосунках. Татум був одружений зі своєю колегою за фільмом "Крок уперед" Дженною Деван протягом 10 років, і в цьому шлюбі в нього народилася дочка Еверлі. Пара розлучилася 2019-го.

Донька музиканта Ленні Кравіца й акторки Лізи Боне вийшла заміж за актора Карла Глусмана 2019 року, але через 18 місяців подружжя оголосило про своє розставання.

2021 року Татум брав участь у кастингу для дебютного фільму Кравіц як режисерка. Пізніше в одному з інтерв'ю вона сказала, що Ченнінг "просто чудова людина" .

"Він змушує мене сміятися, і ми обидва справді любимо мистецтво, говоримо про мистецтво і досліджуємо, чому ми робимо те, що робимо. Ми любимо дивитися фільм, розбирати його, говорити про нього і кидати виклик один одному", — поділилася вона.

Зої додала, що закохалася в нього через те, наскільки "милим" і турботливим він був щодо неї, коли вони разом працювали на знімальному майданчику.

"Чи то заварювання чаю, чи то наливання напою, чи то приведення когось у форму, чи то щось на кшталт того, що він справді був моїм захисником, і це було справді чудово і мило. Я думаю, якщо ви зможете зробити щось подібне разом, це буде хорошим випробуванням. І ми стали ще сильнішими", — підкреслила Кравіц.

Раніше Фокус писав, що в листопаді 2021 року Ченнінг Татум познайомив Зої Кравіц зі своєю дочкою.