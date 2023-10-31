"Прощавай, милий": Сальма Хаєк показала архівні кадри з Меттью Перрі (фото)

Двоє знаменитостей виконали головні ролі у фільмі "Дурні завжди поспішають", який вийшов на екрани у 1997 році.

57-річна американо-мексиканська акторка Сальма Хаєк вшанувала памʼять покійного Меттью Перрі. Архівними кадрами з актором вона поділилася у своєму Instagram.

Сальма зізналася, що звістка про раптову смерть її колеги по цеху шокувала акторку.

"Мені знадобилося кілька днів, щоб опрацювати цей глибокий смуток. Існує особливий зв'язок, який виникає, коли ви ділитеся з кимось мріями, і разом працюєте над ними Я була дуже зворушена минулого року, коли Меттью поділився у своїх сторіз в Instagram, як сильно він любить "Дурні завжди поспішають"", — пригадала знаменитість картину, у якій вони з Перрі зіграли головні ролі у 1997 році.

"Протягом багатьох років ми з ним згадували той значущий час нашого життя з глибоким почуттям ностальгії та вдячності. Друже, ти пішов занадто рано, але я буду продовжувати плекати твою дурність, твою наполегливість та твоє миле серце. Прощавай, милий Меттью, ми тебе ніколи не забудемо", — зазначила Хаєк, показавши кілька архівних кадрів з американо-канадським актором.

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Сальма Хаєк та Меттью Перрі

Зокрема Сальма поділилася знімками, на яких позує з покійним Перрі сама та з іншими легендарними акторами. Наприклад, Джорджем Клуні. На останньому кадрі зображено відповідь Меттью на запитання про його улюблену роль. Він назвав тоді найкращим своїм фільмом саме картину із Сальмою Хаєк.

Сальма Хаєк та Меттью Перрі Фото: Getty Images

Нагадаємо, кого все життя кохав Меттью Перрі.

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