Пілот та мухомор: Періс Гілтон показала образи сина на перший Геловін (фото)

Зіркова мама наслідувала своїх подруг-співачок — Брітні Спірс та Кеті Перрі.

42-річна американська світська левиця Періс Гілтон показала нові фото з девʼятимісячним первістком Феніксом. Знімками зі спадкоємцем зірка соцмереж ділиться у своєму Instagram з понад 25 млн підписників.

На Геловін 2023 Періс обрала кілька креативних костюмів, один з яких — омаж на Брітні Спірс. Гілтон вбралася у стюардесу, як і її подруга у своєму відомому кліпі "Toxic". Тим часом Фенікс на один вечір став пілотом літака, примірявши білу сорочку, чорну краватку та кашкет.

"Пані та панове, дозвольте представити вам ваш льотний екіпаж", — зазначила мама однієї дитини.

А в коментарях фоловери знаменитості помітили, як її син схожий на свого тата Картера Реума.

"Я точно бачу обличчя Картера у Феніксі", — пише користувач мережі.

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Періс Гілтон із сином Феніксом

Також Реум та Гілтон зі своїм спадкоємцем "стали мухоморами", наслідуючи образ співачки Кеті Перрі.

"Повний сімейний концерт", — написала Періс, яка навіть одягнула чорну перуку, як і волосся в Кеті Перрі.

Періс Гілтон та Картер Реум із сином

Нагадаємо, Періс Гілтон одягнула девʼятимісячного сина в Burberry.

Також Фокус писав про реакцію Періс Гілтон на хейт у сторону її єдиного спадкоємця.