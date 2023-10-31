Переможець "Голосу країни" та Артем Пивоваров анонсували продаж кубку конкурсу
Зірковий тренер та його підопічний також розповіли про майбутній реліз композиції на слова Ліни Костенко.
Переможець "Голосу країни-13" Михайло Панчишин з позивним Ptashkin оголосив про продаж свого кубку. Про це ветеран війни повідомив у "Сніданку з 1+1".
Ptashkin та тренер-переможець пісенних змагань Артем Пивоваров зазначили, що на своїх сторінках у соцмережах оголосять про розіграш кубку "Голосу країни", а вилучені кошти підуть на потреби українських захисників.
"Ці кошти будуть спрямовані на підтримку наших військових, безпосередньо підрозділу Михайла – "Бойові Бобри"", — зазначив Пивоваров.
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Михайло Панчишин та його тренер зізналися, що спали мало після суперфіналу, проте вражень вистачить на місяці.
"Мав за честь виконати в день ЗСУ пісню "Невідомий герой"… Емоції зашкалюють", — зізнався переможець європейського сезону пісенного конкурсу.
Також вони анонсували реліз спільної пісні на поезію Ліни Костенко, на що українська поетеса "любʼязно погодилась". У запису композиції взяли участь й інші члени команди Артема Пивоварова.
Нагадаємо, чому переможець одного з попередніх сезонів "Голосу країни" Роман Сасанчин не йде воювати.
Також Фокус писав про образ Наді Дорофєєвої на суперфіналі "Голосу країни".