Усе почалося з підмітання підлоги: дівчина розповіла, як скинула 45 кг

Кайлі не тільки пройшла складний шлях втрати ваги і подальшого контролю над собою, а й вчить інших, як поліпшити якість життя.

28-річна Кайлі Роббінс з Огайо скинула 45 кілограмів. Каталізатором для схуднення стали такі рутинні речі як підмітання підлоги та одягання, пише Daily Mail.

За словами Кайлі, в найгірші часи вона важила 124 кілограми, а в школі страждала від того, що її висміювали за таку велику вагу. Вона панічно боялася уроків фізкультури і пробіжок, ненавиділа своє тіло і заїдала стрес нездоровою їжею.

"Я була вибаглива в їжі, і тепер, озираючись назад, стає зрозуміло, що я споживала багато нездорової їжі. Знущання через мою вагу і постійне відчуття голоду були двома константами в моєму житті", — поділилася вона, додавши, що з'їдала до 5000 калорій на день і носила одяг розміру XXL.

"Я ненавиділа дивитися на себе в дзеркало, але не моє відображення насправді спровокувало мою втрату ваги. Я досягла критичної точки, коли прості завдання, як-от підмітання підлоги, похід до машини або ранкове одягання, стали болісними. Я знала, що мені потрібно схуднути, інакше моє здоров'я і далі погіршуватиметься, але я й гадки не мала, з чого почати", — згадує дівчина.

Тоді вона задумалася про купівлю абонемента в спортзал, але пандемія коронавірусу завадила планам. Однак Роббінс знайшла вихід, перетворивши власний гараж на тренажерний зал.

"Я купила скакалку, килимок, еспандери, м'яч для вправ і кілька гантелей і взяла на себе зобов'язання відвідувати тренажерний зал чотири рази на тиждень. Я ретельно вивчала свої щоденні звички в їжі та записувала харчові тригери", — продовжує Кайлі. Вона зазначає, що експериментувала зі своєю дієтою, намагаючись "контролювати порції" протягом тижня, водночас дозволяючи собі трохи побалувати себе на вихідних.

Але справжній поворотний момент настав у березні 2021 року, коли вона натрапила на революційну концепцію відстеження макросів.

"Шукаючи та вивчаючи інші фітнес-акаунти в соціальних мережах і за допомогою інших тренерів, я дізналася більше про макроси методом проб і помилок", — поділилася американка. Відстеження макросів полягає в моніторингу та контролі щоденного споживання трьох основних поживних речовин: вуглеводів, білків і жирів. Це допомогло Кайлі адаптувати дієту відповідно до своїх конкретних цілей, якими на той момент були схуднення і нарощування м'язової маси.

"Я розрахувала своє ідеальне співвідношення макросів, ретельно виміряла порції їжі та заручилася допомогою додатка для відстеження їжі, щоб спростити процес. Послідовність і дотримання макроекономічних цілей стали моєю мантрою", — продовжила вона.

Щоб зберегти мотивацію, Кайлі почала ділитися своїм досвідом у соціальних мережах, пропонуючи своїм передплатникам інформацію про злети і падіння на її шляху до зниження ваги. І хоча мотивація відстежувати макроси час від часу коливалася, її заняття в тренажерному залі залишалися на належному рівні.

"Тяга до їжі залишалася проблемою протягом усього мого схуднення. Однак я стала краще ставитися до їжі, ставлячи собі одне запитання щоразу, коли у мене виникає спокуса. Питання в тому, "Що я буду відчувати після того, як з'їм це?", — сказала вона.

"Я дізналася, що почуваюся набагато краще, коли вибираю продукти, які живлять моє тіло".

Хоча Кайлі мотивує втрата кілограмів на вагах, вона воліє вимірювати свій успіх іншими способами.

"Комфортно сидіти в кріслі літака, купувати одяг, ходити або лазити по стільцях, не переводячи подиху, і більше не соромлячись розмірів свого тіла, — все це перемоги, які виходять за рамки просто цифр на шкалі", — стверджує дівчина.

Своїм досвідом вона активно ділиться в соцмережах. Кайлі стала сертифікованим особистим тренером і тепер допомагає іншим.

"Не здавайтеся, якщо не побачите негайних результатів. Послідовність є ключовим моментом. Йдеться про внесення довгострокових змін у спосіб життя", — наголосила вона.

Раніше Фокус писав, що дівчина змінила свій спосіб життя заради заповітної мети.