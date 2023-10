Гайді Клум продемонструвала, як святкує Геловін

Зірка показала свій новий костюм на Геловін та атмосферу свята.

Нещодавно Гайді Клум, відома своєю креативністю на Геловін, натякнула на свій цьогорічний костюм. Модель поділилась миттю спокою, розташувавшись повністю оголеною на рожевому дивані.Про це повідомляє видання Glamour.

50-річна зірка вирішила не зраджувати ідею 2022 року і використати фільтр для сторіз в Instagram, схожий на костюм з тогорічного Геловіну. Гайді виклала фото, де вона позує з фільтром костюма дощового черв'яка зі святковими частуваннями.

Цього разу 50-річна модель каже, що її девіз — "GO BIG OR GO HOME", що, здається, є її філософією Геловіну щороку.

Зазначимо, що у 2022 році Гайді вразила громадськість своїм костюмом у вигляді гігантського дощового черв'яка, витративши на його створення чотири місяці На одягання та нанесення гриму пішло ще 12 годин.

Минулорічний образ Гайді Клум

Під час інтерв'ю для The Hollywood Reporter, Клум відзначила, що Геловін для неї — це не тільки свято, але й справжнє мистецтво. Вона підкреслила, що кожен костюм — це велика праця та творчий процес, який вимагає витрати величезної кількості часу та енергії.

