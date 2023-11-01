"Моє все": Бруклін Бекхем привітав Ніколу Пельтц з річницею стосунків (фото)

Зіркова пара разом з 2019 року, а одружилася у квітні 2022 в маєтку батька акторки в Палм-Біч.

24-річний британський кухар та фотограф Бруклін Бекхем зворушливо привітав дружину, 28-річну американську акторку Ніколу Пельтц, з річницею стосунків. Архівними кадрами та словами син Девіда Бекхема ділиться в Instagram.

"Дорога Ніколо. Останні 4 роки були найдивовижнішими роками мого життя. Ти доповнюєш моє життя. Ти моє все, і я не можу дочекатися, щоб провести решту свого життя з тобою", — написав первісток Вікторії Бекхем та вчергове зізнався дружині в коханні.

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Зокрема Бруклін поділився спільними кадрами з Ніколою під час візиту до Токіо. Вони двоє позували в темних джинсах та світло-рожевому верху: акторка обрала куртку, а кулінар — худі Celine.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц

Вікторія Бекхем приєдналася до привітань, залишивши в коментарях до публікації низку емодзі у вигляді рожевих сердечок.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц Фото: nicolaannepeltzbeckham

У свою чергу донька американського мільярдера Нельсона Пельтца також привітала чоловіка з важливою датою.

"З 4 річницею, крихітко. Я тебе дуже люблю. Дякую за те, що ти найкращий чоловік, ти робиш мене такою щасливою. Мені подобається бути твоєю дружиною", — написала Нікола.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц

Нікола та Бруклін одружилися у квітні 2022 року. Церемонія пройшла в маєтку батька акторки в Палм-Біч. А освідчився Бекхем ще влітку 2020.

Нагадаємо, скільки татуювань наразі є на тілі Брукліна Бекхема та яку частину він присвятив коханій.

Також Фокус писав про дитяче фото Ніколи Пельтц, яким поділився її чоловік у соцмережі.