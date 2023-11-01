"Зміни": Катерина Кухар спровокувала чутки про розлучення (фото)

Тим часом Олександр Стоянов виклав фото із загадковою жінкою.

41-річна українська прима-балерина Катерина Кухар спровокувала чутки про розлучення з Олександром Стояновим, 36. Напередодні вона виклала свіже селфі із загадковим підписом у своєму Instagram з понад 350 тис. підписників.

"Коли в особистому житті жінки відбуваються зміни, вона йде до перукаря", – зазначила медійна персона.

На фото Катерина постала в ніжно-рожевому светрі та з новою зачіскою. Вона зробила чубчик.

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Катерина Кухар Фото: Скриншот

Артистка балету і прем'єр Національної опери України офіційно одружені 5 років. До цього пара зустрічалася 10 років. Зіркове подружжя виховує спільну доньку Анастасію. Крім того, у балерини підростає спадкоємець Тимур від попереднього союзу.

Тим часом Олександр Стоянов кілька тижнів тому виклав фото із загадковою жінкою, чим ще більше спантеличив фанатів, які почали в коментарях висловлювати своє обурення. Втім, премʼєр одразу відповів, що насправді це його сестра.

Олександр Стоянов із сестрою

Нагадаємо, Катерина Кухар та Олександр Стоянов зустрілися з королевою Швеції навесні 2022 року.

Також Фокус писав про появу Катерини Кухар на Каннському кінофестивалі 2023 у сукні українського бренду.