Королева Камілла одягнула особливу брошку королеви Єлизавети ІІ (фото)

Ювелірний виріб раніше також належав і королеві-матері, яка пішла із життя у 2002 році.

Королева Камілла віддала данину пам’яті своїй покійній свекрусі, королеві Єлизаветі II, під час візиту до Кенії, одягнувши сентиментальну брошку, яка колись належала монарху, коли вона розпочала перший день королівського туру в країну з королем Чарльзом III. Про це пише Page Six.

Дружина старшого сина покійної королеви одягла брошку у формі мушлі з діамантами та перлами, яка колись належала королеві Єлизаветі, на початку їхньої п’ятиденної подорожі до Африки.

Зазначимо, що Кенія – це місце, де принцеса Єлизавета, яка відвідала країну зі своїм чоловіком, принцом Філіпом, у лютому 1952 року, отримала звістку про те, що її батько, король Георг VI, помер, і вона стане королевою.

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Королева Камілла під час візиту до Кенії Фото: Getty Images

Ювелірний виріб відомий як брошка "Курто Томсон-гребінець-мушля", причому відомо, що її "частково спроєктував сер Курто Томсон, який був сином відомого шотландського винахідника", в 1919 році.

Королева Єлизавета ІІ Фото: Getty Images

Раніше брошка також належала королеві-матері. Вона носила її під час святкування свого 100-річчя у 2000 році.

Після смерті королеви-матері у 2002 році діамантова брошка була передана королеві Єлизаветі II, яка носила її багато разів, наприклад, на весіллі своєї онуки, Зари Тіндалл, у 2011 році.

Ювелірний експерт зазначає, що "оцінить брошку, натхненну морським життям, у 30 000 фунтів стерлінгів (36 000 доларів США)".

Що стосується королеви Камілли, то вона додала виріб до білої сукні Anna Valentine під час свого візиту до Кенії, поєднавши образ з перламутровими сережками та двокольоровими туфлями на підборах, коли вона приєдналася до свого чоловіка на урочистій зустрічі в Державному будинку в Найробі.

Королева Камілла та король Чарльз ІІІ Фото: Getty Images

Наступного дня дружина британського короля також обрала світлий образ, проте додала до нього іншу брошку.

Королева Камілла Фото: Getty Images Королева Камілла Фото: Getty Images

Нагадаємо, королева Камілла надихнулася модним прийомом Кейт Міддлтон.

Також Фокус писав про ще один образ королеви Камілли під час візиту до Кенії.