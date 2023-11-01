Бен Аффлек знову провів час з колишньою дружиною (фото)
Дженніфер Гарнер та оскароносний актор розлучилися у 2018 році. Вони виховують трьох спільних дітей — Вайолет, Серафіну та Семюеля.
51-річний американський актор Бен Аффлек знову провів час з колишньою дружиною Дженніфер Гарнер, 51. Про це пише Page Six.
Колишнє подружжя було помічене напередодні разом у Санта-Моніці, Каліфорнія, на святкуванні Геловіну 2023 в школі їхніх дітей, але вони виглядали трохи напруженими під час спілкування.
Незрозуміло, про що саме вони говорили, але обличчя Гарнер насупилося, і розмова виглядала напруженою. Ймовірно, причиною занепокоєння Аффлека стало те, що він потрапив у дорожній інцидент, згодом пересівши в інше авто.
Однак експара, здавалося, заспокоїлася, коли акторка посміхнулася, а її колишній чоловік поклав руку на її плече.
Батьки трьох дітей були одягнені відповідно до осінньої погоди під час прогулянки. Аффлек був у кремовому блейзері поверх сірого светра з круглим вирізом.
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Тим часом Гарнер була одягнена в чорні камуфляжні легінси, чорний лонгслів і жилетку-пуховик.
Колишня пара, яка виховує трьох спільних дітей, розлучилася у 2018 році. Наразі Аффлек перебуває у шлюбі з Дженніфер Лопес, 54. А Гарнер заручена з Джоном Міллером.
Нагадаємо, Бен Аффлек та Джей Ло сходили на день народження відомої моделі.
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