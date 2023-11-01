Іванка Трамп відсвяткувала 42-річчя в колі родини (фото)

Іменинницю привітали троє її дітей від Джареда Кушнера та сам чоловік знаменитості.

Іванка Трамп відзначила 42-й день народження в колі близьких людей. Знімками зі святкування донька колишнього американського президента ділиться у своєму Instagram з 7,5 млн підписників.

"Святкувала свій день народження цими вихідними в колі друзів та родини. Ось і ще один рік чудових спогадів з моїми улюбленими людьми!" — написала іменинниця, яка зустріла 42-річчя 30 жовтня 2023.

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Для відзначення свого дня донька Дональда Трампа обрала ніжно-рожеву мінісукню з відкритими плечима та акцентними рукавами. Її світле волосся було розпущене.

Тим часом чоловік іменинниці, 42-річний американський бізнесмен Джаред Кушнер, був у білій футболці та світлих штанах. Усі троє дітей подружжя також були у світлих образах. Теодор і Джозеф наслідували батька, а донька Арабелла обрала оливкову сукню з розрізом.

Локацією святкування Іванка позначила Маямі, Флорида.

Іванка Трамп з родиною

Донька Дональда Трампа та Джаред Кушнер одружені з 2009 року.

Нагадаємо, Іванка Трамп та Джаред Кушнер були помічені за поцілунками на стадіоні в Нью-Йорку.

Також Фокус писав про образ Іванки Трамп на весіллі йорданського наслідного принца Хусейна.