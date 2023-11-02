Ігорю Ісакову наснився особливий сон, у якому зʼявилася його покійна дружина та її мама.

Чоловік Руслани Писанки зізнався, чому вирішив перепоховати прах дружини на кладовищі в Києві. Про це Ігор Ісаков розповів виданню "Обозреватель".

Вдівець української акторки та телеведучої згадав свій сон, у якому він побачив себе, Писанку та її маму. Вони разом кудись їхали.

"І так їм добре удвох, сміялися. Прокинувся і подумав: мабуть, треба, щоб уся сім’я була разом. Зараз, коли вона разом із рідними, мені спокійно, відлягло на душі", — розповідає Ігор Ісаков.

Після цього він забрав прах дружини з крипти Спасо-Преображенського собору та перепоховав його на столичному кладовищі, поруч з мамою, батьком, братом та іншими близькими людьми покійної знаменитості.

Зокрема Ісаков зізнався, що не мав бажання про це розповідати, поки не буде готовий пам’ятник артистки. Його повинні завершити до дня народження Руслани Писанки — 17 листопада.

Ігор Ісаков та Руслана Писанка Фото: Instagram pisankaruslana

Біля памʼятника, якщо матиме час, проведе службу священник, якого дуже поважала Писанка.

"Митрополит Олександр настільки перейнявся свого часу нами: освячував будинок, спілкувалися багато. Домовилися, що якщо матиме час, то проведе службу на її могилі", — зізнався вдівець акторки.

Руслана Писанка Фото: Facebook Natalka Vorozhbyt

Як відомо, памʼятник Писанки, яка пішла із життя в липні 2022 року, буде "не пафосним". За словами Ісакова, монумент буде таким самим, як у її рідних.

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