Сінді Кроуфорд з донькою Кайєю обрала парні образи на Геловін 2023 (фото)

До супермоделі приєдналися чоловік Ренді Гербер, донька Кайя з бойфрендом Остіном Батлером. Проте сина Преслі на святкуванні не помітили.

57-річна американська супермодель Сінді Кроуфорд обрала зі свою донькою Кайєю, 22, парні образи на Геловін 2023. Про це пише Daily Mail.

До зірки подіумів та її чоловіка Ренді Гербера, 61, приєдналися їхня донька-модель Кайя Гербер та її коханий-актор Остін Батлер, 32, на сімейній вечірці на свіжому повітрі.

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Зіркова родина проводила разом час, насолоджуючись напоями відомого бренду текіли Rande Casamigos у барі просто неба.

Кайя Гербер з родиною

Сінді Кроуфорд обрала чорний святковий аутфіт, а Кайя скопіювала свою зіркову матір, причому дует додав пару пухнастих рожевих котячих вух і вусів на обличчі. Їхнє волосся також було укладене схожим чином.

Сінді Кроуфорд з донькою та її бойфрендом

Остін тим часом був помічений, коли тримав на руках собаку Кайї Майло, якого одягнули на Геловін у костюм акули.

Про стосунки юної моделі та старшого за неї на 10 років актора стало відомо ще наприкінці 2021 року. За кілька тижнів до цього вона розсталася з австралійським актором Джейкобом Елорді.

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