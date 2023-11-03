"Війна зруйнувала наш шлюб": Хмельницька блогерка Олена Мандзюк відверто розповіла про розлучення

Чоловік Олени Мандзюк мобілізувався в ЗСУ на початку літа 2022 року.

Олена Мандзюк, відома блогерка та волонтер, поділилася відвертою історією свого розлучення після семирічного шлюбу з чоловіком Русланом. В її розповіді, вона згадує щасливі часи спільного життя та долі, яку вони разом пройшли. Про це Олена розповіла на проєкті "Екзамен" телеведучої Маші Єфросиніної.

Олена Мандзюк з чоловіком Русланом instagram.com/elena_mandziuk/

"Насправді ми дійсно були щасливою сім'єю. Зараз я постійно обертаюсь в минуле. Я розумію, що була дуже щасливою жінкою. В мене була прекрасна сім'я. Я кохала, мене кохали. Кожен день в шлюбі для мене був неймовірним.", — розповіла Олена.

За її словами, чоловік ще хотів мобілізуватись у 2014 році, але тоді його стримали батьки.

Блогерка зізналась, що вона була ініціатором розлучення. Коли чоловік вступив до ЗСУ, то в Олени відбулись неприємні зміни в житті. Їй було важко без чоловічої підтримки.

"Я сказала; "Ти знаєш я не хочу тебе більше тримати. Якщо ти хочеш йти служити, я тебе не триматиму. Він навіть не думав і за одну секунду каже: "Я йду". Мені це було дуже боляче чути. Я дуже довго себе звинувачувала, що я причину того, що він пішов. Можливо його спровокувала моя волонтерська робота. Руслан мобілізувався на початку літа і для мене як для кожної жінки, мами це виявилось стресом. Я була в дуже пригніченому стані. Десь через місяць в мене стався викидень. В нас був спільний бізнес, кав'ярні й воно все теж впало на мої плечі. Мені нічого не хотілось, я ні з ким не спілкувалась. Також в мене знайшли пухлину і довелось двічі оперуватись. Це все відбулось впродовж п'ятьох місяців. Ти одна, поряд немає чоловіка, який є моєю підтримкою. Я обертаюсь вже проти нього, що я тут сама і вже на моїх плечах. Я не вивожу, я просто на повному дні і я більше так не можу. Я розумію, що тоді моє рішення приймалось на емоціях, на максимальному стресі. Я кажу все, ми розлучаємось, я більше так не можу. ", — пояснила молода мама причину розриву відносин.

Навіть після розлучення, вони не припинили спілкування, особливо враховуючи тяжкі обставини, з якими Руслан стикнувся, отримавши поранення. Однак, попри це, Олена визнала, що коннект, який колись існував, вже не той самий. Вони зрозуміли, що їхні шляхи розійшлись, і нині Олена проживає своє розлучення зі смутком та ностальгією за минулим.

"Намагався відмовити від розлучення. Були постійні розмови. До війни були якісь питання, але ми їх вирішували насправді. Однак війна зруйнувала наш шлюб. Розлучення далось важко, але ми не припинили спілкування. Ми кожного дня спілкуємось. Зараз Руслан поранений. Найгірші мої дні були не тоді, коли ми розлучались, а тоді коли він ходив на штурм, а я сиділа з телефоном і думала, будь ласка, вийди на зв'язок. Кожного дня жити з думкою, що він загине. Немає вже того коннекту, який був раніше. Вже ми його втратили. В нас була і він сказав: "Лєн, я тебе більше не кохаю". Я досі проживаю своє розлучення." , — завершила розмову Олена.

Нагадаємо, що телеведуча Маша Єфросиніна зізналася, що її шлюб на межі розпаду.