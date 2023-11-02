Кейт Міддлтон вигуляла модну стьобану куртку (фото)

Така куртка — найкращий вибір для примхливої погоди.

Початок листопада видався дуже продуктивним для принцеси Уельської Кетрін. Спочатку вона відвідала спільноту батьків із дітьми, а потім разом із чоловіком вирушила в Шотландію, де вони відомі як герцог і герцогиня Ротсейські. Там подружжя провело кілька зустрічей із організаціями, що підтримують сільські громади в Морі й Інвернесі, пише Hello.

Для поїздки принцеса вибрала стьобану куртку Burberry в клітинку, вшанувавши так Шотландію, джинси-кльош і черевики челсі Reiss, а Вільям був у джинсах, куртці кольору хакі та коричневому взутті.

У Шотландію, де клітинка — візитна картка в одязі, Кейт одягла відповідну куртку Фото: Getty

Першою зупинкою пари стала Outfit Moray — відзначена нагородами благодійна організація, що пропонує програми навчання на свіжому повітрі, які змінюють життя. Вона орієнтована на підтримку людей у віці від восьми до 18 років і з моменту свого створення у 2003 році працювала з більш ніж 16 тисячами молодих людей.

Тут проводиться широкий спектр заходів, включно з катанням на гірських велосипедах, падлспортом, скелелазінням, стрільбою з лука та бушкрафтом.

Вільям і Кейт приєдналися до команди Outfit Moray у початковій школі Бургхеда й теж покаталися на велосипедах.

Далі подружжя відвідало сімейну ферму Бродісгілл, де зустрілося з членами групи молодих фермерів Нижнього Спейсайду й представниками Farmstrong Scotland.

Програма "Молоді фермери Нижнього Спейсайда" призначена для молодих людей будь-якого походження у віці від 14 до 29 років із усього регіону, надаючи можливості для спілкування та взаємодії.

Вільям і Кейт також поспілкувалися із сім'ями, які регулярно відвідують заняття на спеціальному ігровому майданчику ферми.

Раніше Фокус писав, що чому принц Вільям називає Кейт Міддлтон "божевільною".