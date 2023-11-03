Королю Чарльзу ІІІ не дуже подобається його роль монарха, — експерт

Наразі син покійної королеви Єлизавети ІІ та його дружина Камілла перебувають з візитом у Кенії.

Король Великобританії Чарльз ІІІ "не виглядає так, ніби йому подобається робота", — заявив провідний королівський експерт. Про це пише GB News.

Біограф Том Бауер вважає, що монарх не виявляє великого інтересу до своєї ролі — тієї, якої він чекав більшу частину свого життя.

74-річний король Чарльз і 76-річна королева Камілла наразі перебувають у розпалі своєї п’ятиденної поїздки до Кенії, і Бауер стверджує, що в цей час король не виявляє жодних ознак задоволення.

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Король Чарльз ІІІ Фото: Getty Images

"Король Чарльз не є природженим дипломатом чи політиком", — вважає біограф.

"Я думаю, що він бореться, тому що він дуже добре знає, звичайно, що жахливі речі відбувалися під час періоду Мау-Мау, але більше кенійців було вбито кенійцями, набагато, набагато більше, ніж британцями".

Це перший державний візит Чарльза до Кенії після смерті його матері, королеви Єлизавети II, 8 вересня 2022 року.

Королева Камілла та король Чарльз ІІІ у Кенії Фото: Getty Images

Як відомо, Кенія отримала незалежність від Великобританії в 1963 році після десятиліть перебування під англійським правлінням з 1895 року.

Король Чарльз ІІІ Фото: Getty Images

Нагадаємо, британський король та президент Франції Еммануель Макрон посадили дерево в паризькому саду.

Також Фокус писав про сварку короля Чарльза ІІІ з меншим сином Гаррі.