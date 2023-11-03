Ешлі Олсен уперше вийшла у світ разом із сестрою після таємних пологів

Ешлі та Мері-Кейт Олсен неймовірно потайливі і практично не з'являються на публіці.

37-річні Ешлі та Мері-Кейт Олсен були помічені на прогулянці в Нью-Йорку. Це перший раз, коли Ешлі побачили на публіці після таємних пологів. Колишня актриса народила сина Отто від свого чоловіка, художника Луї Ейснера, ще 2022 року. Про це пише Daily Mail.

Близнюки Ешлі та Мері-Кейт стали зірками в дитинстві, коли дебютували в дев'ятимісячному віці в серіалі "Повний будинок".

Ешлі та Мері-Кейт Олсен

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Для їхнього просування було створено цілу компанію Dualstar Entertainment Group, яка займалася виробництвом фільмів із чарівними близнючками.

Після цього дівчата увійшли до ради директорів компанії, і 2002 року вони стабільно були присутні в списку "100 знаменитостей" Forbes, а 2007 року опинилися на 11-му місці серед найбагатших жінок в індустрії розваг зі своєю оціночною вартістю 100 мільйонів доларів.

Їхня спільна кар'єра завершилася 2004 року, останній фільм з Мері-Кейт вийшов 2011 року — це була картина "Історія дівчини". Ешлі більше в кіно не знімалася.

Сестри прославилися своєю неймовірною скритністю. Вони не дають інтерв'ю, практично не з'являються на публіці і не беруть участі в модних фотосесіях.

Навіть про їхні романи преса дізнавалася постфактум.

Так, Ешлі свого часу зустрічалася з Джаредом Лето, велогонщиком Ленсом Армстронгом і зіркою "Похмілля у Вегасі" Джастіном Барта.

28 грудня 2022 року Ешлі таємно вийшла заміж за художника Луї Ейснера, з яким вона перебувала у стосунках з 2017 року. У 2022 році у пари народився син Отто.

Ешлі Олсен і Луї Ейснер Фото: Getty

Пара пов'язала себе узами шлюбу під час секретної церемонії, що відбулася в приватній резиденції в Бель-Ейр.

Джерела повідомили, що церемонія була невеликою: пара запросила всього 50 гостей. Ешлі та Луї ретельно приховують свої стосунки й рідко фотографуються разом — їхній дебют на червоній доріжці відбувся у вересні 2021 року після чотирьох років спільного життя.

Мері-Кейт була близькою подругою покійного актора Гіта Леджера. Була заручена зі Ставросом Ніархосом III, онуком грецького магната, з яким розлучилася після того, як він зрадив її з Періс Гілтон.

У 2015 році Мері-Кейт несподівано вийшла заміж за Олів'є Саркозі, брата колишнього президента Франції. Але пара розлучилася через п'ять років.

Інсайдери розповідали, що Олів'є хотів бачити поруч "дружину-домогосподарку", з чим Мері-Кейт змиритися не могла.