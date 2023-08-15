Акторка Ешлі Олсен уперше стала мамою

Зірка народила хлопчика, але громадськість навіть не знала, що вона вагітна.

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36-річна американська акторка, підприємиця, продюсерка і дизайнерка одягу Ешлі Олсен стала мамою. Про це пише TMZ.

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За інформацією таблоїда, знаменитість народила первістка від чоловіка Луї Ейснера кілька місяців тому в Нью-Йорку. Однак шанувальники навіть не підозрювали про цікавий стан Олсен. Зі слів інсайдерів, пара в захваті від поповнення в родині. Хлопчика назвали Отто.

Нагадаємо, на початку цього року стало відомо, що акторка і художник одружилися на таємній церемонії 28 грудня 2022 року в приватному будинку в Бел-Ейр, Каліфорнія. На урочистість було запрошено близько 50 осіб. Вони познайомилися через спільних шкільних приятелів у Лос-Анджелесі, а любовні стосунки в Ешлі та Луї зав'язалися 2017 року. Їхній дебютний спільний вихід на червону доріжку відбувся у вересні 2021 року на заході, який організував батько Ейснера.

Як і Ешлі, Луї намагався не публікувати в соцмережах знімки, де вони удвох, поважаючи приватність стосунків. Єдине фото акторки з'явилося в його акаунті тільки минулого року.

До Луї у Ешлі було два довгострокових романи і кілька інтрижок з відомими чоловіками.