Бредлі Купер зводив Джіджі Хадід на романтичне побачення (фото)
Актор обрав особливе місце, куди сам часто любить ходити.
48-річний американський актор Бредлі Купер зводив модель Джіджі Хадід, 28, на романтичне побачення в Нью-Йорку. Про це пише Page Six.
Знаменитості були помічені на бродвейській виставі на початку листопада 2023 року.
Зіркова пара прибула до театру Люсіль Лортел у Вілледж, щоб подивитися "Денні та Глибоке Синє Море", нову гучну виставу з Обрі Пласою та Крісом Ебботтом у головних ролях.
"Це ніч театрального побачення!" — розповідає інсайдер. "Бредлі завжди ходить у театр. Як ви знаєте з його фільму ["Маестро"] про Леонарда Бернштейна, він великий шанувальник".
Джіджі Хадід була в пальті, кепці Yankees і тримала в руках сумочку Birkin, а 48-річний Купер був у чорній куртці.
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Джерело також розповідає, що вони нібито трималися за руки, коли виходили з кінотеатру.
Зірка подіумів палестинського походження та голівудський актор спровокували чутки про роман на початку осені 2023. Їх уже кілька разів помічали на побаченнях, а інсайдери розповідають, що зірки зацікавлені одне одним.
Нагадаємо, Геловін 2023 Бредлі Купер провів з донькою Леєю та Іриною Шейк.
Також Фокус писав про побачення Бредлі Купера та моделі палестинського походження під дощем.