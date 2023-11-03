Даша Кацуріна та Володимир Дантес зʼїхались (фото)

Зіркова пара підтвердила свої стосунки влітку 2022 року. Останнім часом Кацуріна жила на дві країни, а її донька Олександра пішла в Польщі до школи.

Українська рестораторка та блогерка Даша Кацуріна показала будинок, куди вони з Володимиром Дантесом переїхали. Кадрами нового помешкання мама двох дітей ділиться у своїх соцмережах.

Співак та його кохана перебралися за місто в просторий двоповерховий будинок.

Зокрема дизайнерка показала кімнати будинку, сходи, кухню, на якій вже стоїть стіл зі стільцями, та їхню з музикантом спальню. У цей момент Дантес спав поруч з дворічним сином коханої Іваном.

"Є вирогідність, що я нарешті остаточно переїду, налогоджу графік, заспокоюсь і повернусь до вас", — зазначила Даша Кацуріна, яка після початку повномасштабної війни жила з дітьми на дві країни — Україну та Польщу.

Свої стосунки пара будувала на відстані.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Фото: Телеграм Даші Кацуріної Фото: Телеграм Даші Кацуріної Фото: Телеграм Даші Кацуріної Фото: Телеграм Даші Кацуріної

"Але ми з Настею у Варшаву в понеділок, тому навіть не знаю", — додала вона, заінтригувавши підписників.

Даша Кацуріна та Володимир Дантес переїхали Фото: Скриншот Син Даші Кацуріної Іван Фото: Скріншот

Нагадаємо, Володимир Дантес показав рідкісні кадри з Дашею Кацуріною на честь Дня Незалежності України 2023.

Також Фокус писав про те, як Дантес проводив час з мамою, коханою та її донькою.