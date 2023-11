The Beatles представили офіційний кліп на свою останню пісню (відео)

Ця пісня стала для The Beatles, які фактично припинили своє існування 1970 року, першою за 27 років і останньою, якщо вірити серу Полу Маккартні, одному з учасників культового гурту.

The Beatles представили офіційний кліп на пісню Now and Then, режисером якого став Пітер Джексон, котрий задіяв для створення відео штучний інтелект, повідомляє Billboard. Це — остання пісня, робота над якою почалася ще за життя Джона Леннона, у 1970-х роках, але залишалася незавершеною.

У лютому 1995 року Пол Маккартні, Джордж Гаррісон і Рінго Старр хотіли випустити композицію, але не змогли зробити це через неможливість виокремити вокал Леннона, записаний на плівку в 1970-ті роки.

"Але у 2022 році сталася щаслива випадковість. Програмна система, яку розробили Пітер Джексон і його команда, і яку використовували впродовж усього виробництва документального серіалу The Beatles Get Back, нарешті, відкрила шлях до відокремлення вокалу Джона від його фортепіанної партії. У результаті оригінальний запис можна було втілити в життя і працювати над ним заново за участю всіх чотирьох The Beatles. Ця чудова історія музичної археології відображає нескінченну творчу цікавість The Beatles і загальне захоплення технологіями. Він знаменує собою завершення останнього запису, який Джон, Пол, Джордж і Рінго зможуть зробити разом, і прославляє спадщину найвидатнішого і найвпливовішого гурту в історії популярної музики", — ідеться в підписі до відео.

На кадрах можна побачити не тільки нині живих учасників колективу, Пола Маккартні та Рінго Старра, а й кадри з Джоном Ленноном, якого було вбито 8 грудня 1980 року, і Джорджем Гаррісоном, який помер від раку 2001 року.

Відео Now and Then — це перша спроба Джексона зайнятися виробництвом музичних кліпів, і у своїй заяві режисер гучного мінісеріалу "The Beatles: Get Back" 2021 року сказав, що він спочатку не був готовий братися за такий проєкт, однак і не погодитися не міг.

"Чесно кажучи, сама думка про відповідальність за створення музичного відео, гідного останньої пісні, яку The Beatles коли-небудь випустять, викликала масу тривог. Моя давня любов до The Beatles зіткнулася зі стіною жаху при думці про те, що я підведу всіх. Це створило в мені сильну невпевненість, тому що я ніколи раніше не знімав музичне відео і не міг собі уявити, як зробити це для гурту, що розпався понад 50 років тому. Вона ніколи фактично не виконувала цю пісню, і половини її членів уже не було з нами", — зізнається Джексон.

Особливе занепокоєння у нього викликала нестача кадрів, адже проєкт вимагав ексклюзивного відео про легендарну четвірку.

"Здається, взагалі нічого не існувало, де було знято, як Пол, Джордж і Рінго працювали над Now And Then 1995 року... Не так уже й багато відеозаписів Джона в середині 70-их, коли він писав демо... Я злився через відсутність потрібних кадрів The Beatles з 60-их... І вони навіть не зняли жодного відеозапису, на якому Пол і Рінго працювали над піснею торік", — розповідає Джексон.

Трейлер документального фільму Пітера Джексона "The Beatles: Get Back"

Спочатку режисер також категорично був проти того, щоб використовувати в кліпі акторів або комп'ютерну графіку.

"Кожен кадр The Beatles мав бути справжнім. До того моменту я справді поняття не мав, як хтось може зняти музичне відео "Now And then", якщо у нього немає пристойних матеріалів для роботи", — пояснив він.

Розуміючи його тривогу, Маккартні і Старр все ж зняли кілька відео в студії і відправили йому. Крім того, Apple, які замовили зйомки кліпу, знайшли понад 14 годин давно забутого фільму, знятого під час сесій 1995 року, включно з кількома годинами Маккартні, Гаррісона і Старра, які працюють над останньою піснею.

Ба більше, син Леннона, Шон Оно Леннон, і вдова Гаррісона, Олівія, знайшли "чудові невидані раніше домашні відеозаписи", якими вони поділилися з ним.

"На завершення, кілька дорогоцінних секунд виступу "Бітлз" у шкіряних костюмах, найранішого відомого фільму про The Beatles, ніколи раніше не показаного, були люб'язно надані Пітом Бестом", — розповів Джексон про внесок оригінального барабанщика гурту.

Режисер Пітер Джексон

За його словами, перегляд цього матеріалу повністю змінив ситуацію.

"Я побачив, як можна зняти музичний кліп. Насправді, мені було набагато простіше, якби я думав про це як про створення короткометражного фільму, що я і зробив...", — наголосив режисер.

Раніше Фокус писав, що штучний інтелект дописав останню пісню The Beatles. Також ШІ допоміг Маккартні "возз'єднатися" з Ленноном і записати разом останній альбом Beatles.