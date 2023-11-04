Поет для пошуку імені та ліжечко за тисячі: експерт розповіла, як багатії готуються до народження дітей

Тіффані Норріс супроводжує надбагатих людей як консьєржа перед пологами і допомагає купити їм усе необхідне, а також вибрати ім'я для немовляти.

Як народжують 1%: Для надбагатих людей підготовка до нового статусу батьків означає серйозні витрати. Мільйонери і мільярдери наймають спеціальних консультантів, або консьєржів, які допомагають їм підготуватися до пологів. І в обов'язки цих людей входять найнесподіваніші прохання. Про це пише Daily Mail.

Одного з таких консьєржів звуть Тіффані Норріс, яка супроводжує своїх надбагатих клієнтів під час вагітності та народження дітей.

За її словами, нова мода — це консультації з приводу імені дитини. І вона прийшла з Лос-Анджелеса.

"У мене була одна пара, яка була настільки зациклена на пошуку унікального імені для дитини, що зрештою я найняла лінгвіста, поета й експерта з маркетингу, і ми всі сиділи й обговорювали імена, поки не знайшли те, яке сподобалося батькам. Потім вони перестали його використовувати і вибрали замість цього цілком звичайне ім'я", — розповідає Тіффані.

Гламурна переноска від Cybex

Вона не розкриває імен своїх клієнтів, але зазначає, що вони належать до світу надбагатих людей, чимало з яких доволі знамениті.

"Днями я допомагав клієнтці знайти психолога з питань вагітності. Вона хотіла знати, буде в неї хлопчик чи дівчинка, але для УЗД ще занадто рано", — зазначила Тіффані.

Інша майбутня мати "щотижня приймає звукові ванни, щоб допомогти їй і дитині відчути себе в спокої".

Немовлята, народжені в мегабагатих сім'ях, проводять перші місяці життя, подорожуючи на приватних літаках, відпочиваючи на Мальдівах і сплять у дитячих кімнатах, розмір яких перевищує розміри звичайної квартири.

У її клієнтів, серед яких менеджери хедж-фондів, знаменитості та багаті спадкоємці, є одна спільна риса: вони хочуть найкращого для своїх дітей. А у світі одного відсотка це означає, що потрібно витратити дуже багато грошей.

Одне з перших, на що вони звертають свою увагу — це дитяча кімната. Для цього завжди буде залучатися фахівець-дизайнер інтер'єру.

Магазин Cam Cam Copenhagen

Зазвичай обстановку для дитячої багатії купують у магазинах у Челсі. Популярністю користується ліжечко "Кошик Мойсея", прикрашене кристалами ручного ограновування, яке коштує 4100 фунтів стерлінгів.

Ліжко у формі вертольота обійдеться в 60 000 фунтів стерлінгів.

У бутику дитячих меблів Blue Almonds можна купити зроблене на замовлення ліжечко з сімейним гербом і намальованими від руки ініціалами дитини (найпростіше коштує від 955 фунтів стерлінгів).

Для більш сучасного скандинавського образу батьки-знаменитості обирають Cam Cam Copenhagen, чиє просте біле ліжечко обійдеться вам у 1250 фунтів стерлінгів у Harrods. Будь-якій надбагатій дитині також потрібен візок. Гламурний візок від Cybex коштує понад 3000 фунтів.

Гламурний візок від Cybex

Зроблений на замовлення візок від незалежного дизайнера коштуватиме від 10 тисяч фунтів і вище.

Після багаті батьки підшукують відповідну няню. Найкраще — це няня зі знаменитої академії Норланда, але за них йде справжня битва. Зарплата няні з Норланда становить від 400 тисяч фунтів на рік. Послугами няні з цієї академії користуються Мік Джаггер і принц Вільям.

Крім того, є фахівці, покликані вирішувати проблеми виховання дітей. Експерт, який привчить юного спадкоємця мільярдів до горщика, обійдеться в 500 фунтів на день, консультант зі сну — у 680 фунтів за сеанс.

Для майбутньої супербагатої мами вагітність і пологи не є приводом виглядати гірше, ніж зазвичай. Стилісти для вагітних затребувані, допомагаючи їм мати бездоганний вигляд навіть на останніх місяцях вагітності. Ще більш дивним є те, що у багатьох малюків теж є свої стилісти.

"У мене є клієнтка, чий гардероб тримісячної дитини коштує 50 тисяч фунтів. Стиліст для дитини приходитиме щотижня і обиратиме вбрання", — зазначає Тіффані.

Зрештою, малюкам необхідно добре виглядати, відвідуючи приватні клуби, дитячі версії яких з'явилися в шикарних районах Лондона. У Челсі є Purple Dragon вартістю 6000 фунтів стерлінгів на рік, до складу якого входять басейн, стіна для скелелазіння і симулятор гольфу, а також Cloud Twelve вартістю до 5000 фунтів стерлінгів на рік у Ноттінг-Гілі, де діти до 11 років можуть насолодитися балетом, кулінарією та уроками малювання, поки їхні батьки відпочивають у спа-центрах.

Наступного року в Парсонс-Грін відкриється Jesse's House, що пропонує ясла і тренажерний зал для дітей.

Народжують багаті дами у відповідних установах. Портледнська лікарня обійдеться в 30 тисяч фунтів. Там народжували Вікторія Бекхем і Меган Маркл.

"Це зовсім не схоже на лікарню, а їжа приголомшлива. Тут є окрема кімната з власним ліфтом, яка чудово підходить для знаменитостей, вітальня і двоспальне ліжко для вашого партнера", — зазначає Тіффані. Оренда Kensington Suite коштує 2200 фунтів стерлінгів за ніч, плюс 9350 фунтів стерлінгів за кесарів розтин і додаткові витрати на все, включно з перев'язуванням (від 50 фунтів стерлінгів) і накладенням швів (900 фунтів стерлінгів).

Завдяки принцесі Вельській найвідомішим приватним пологовим відділенням стало відділення Ліндо в лікарні Святої Марії в Паддінгтоні. Люди готові дуже багато платити за фото на сходах, де колись фотографувалася Кейт Міддлтон.

Фото Кейт Міддлтон і принца Вільяма біля лікарні Паддінгтон Фото: Getty Images

Після пологів, навіть якщо лікарняна палата коштує тисячі доларів за ніч, багато хто захоче "перетворити її, щоб вона стала більше схожою на дім", чи то використання улюблених ароматичних свічок, чи то розміщення фотографій своєї сім'ї. Це ідеальне тло для післяпологової фотосесії.

"Ми запрошуємо візажиста і перукаря, щоб мама мала чудовий вигляд, а для зйомки наймаються фотографи, які знімали для Vogue", — резюмує Тіффані.

Раніше Фокус писав про те, де Меган Маркл народила свою дочку Лілібет. Це сталося в дуже дорогому і ексклюзивному госпіталі Санта-Барбари.