Шампуню не достатньо: як мити голову, щоб зберегти здоров'я та красу волосся, — трихолог

Здорове та красиве волосся — візитівка кожної жінки, проте, щоб бути володаркою шикарної шевелюри, не достатньо просто мити голову кілька разів на тиждень. Ексклюзивно для Фокусу, трихологиня Ольга Пятун розповідає, як правильно доглядати за волоссям та шкірою голови, та як насправді працюють усі доглядові засоби.

Нас оточує безліч інформації по догляду за волоссям, проте часто в мережі можна натрапити на поради від майстрів і лідерів думок, які не підкріплені професійними знаннями та є хибними. Подібна інформація точно не допомагає у підборі догляду за шкірою голови та волоссям. Трихолог-реабілітолог, тритментолог, член асоціації трихологів Україні Ольга Пятун допомагає Фокусу розібратись з тим, як підтримувати здоров'я та чистоту волосся і шкіри голови, та що слід враховувати, обираючи догляд.

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Для чого потрібен шампунь?

Фото: Freepik

Шампунь — це засіб для очищення шкіри голови. Зараз дуже важливо — саме для шкіри, а не для волосся, тому шампунь потрібно обирати враховуючи особливості та тип шкіри голови.

"Для жирної шкіри шампуні будуть містити детергенти, які мають вищу мийну здатність. Шампуні для сухої шкіри в складі будуть мати більш м'які ПАР і кондиціонуючи, зволожувальні компоненти, але в будь-якому випадку, завдання шампуню — якісно очистити шкіру. Якщо ми не правильно підібрали шампунь, він може пересушувати шкіру чи навпаки не доочищувати її", — наголошує Ольга Пятун.

Внаслідок не правильного догляду можна отримати порушення природного мікробіому і реакцію шкіри у вигляді подразнення, лущення (лупи). Якщо у вас є лупа, себорейний дерматит або псоріаз, до вибору шампуню необхідно підійти дуже відповідально, адже не всі шампуні від лупи підходять для постійного застосування.

"Більшість шампунів, які можна знайти на аптечних поличках, підходять для застосування в короткому терміні, коли є загострення проблеми. При виборі шампуню дуже важливо розуміти причину лупи, оцінити тип та стан шкіри. Тому раджу не експериментувати, а звернутись до спеціаліста, який зможе професійно оцінити стан шкіри і підібрати догляд", — наголошує трихологиня.

Як правильно мити голову

Фото: Freepik

Як ви зазвичай миєте голову? Просто наносите шампунь, намилюєте та змиваєте? Якщо це так, то ви це робите неправильно і вам варто дізнатися про правила миття голови.

Шампунь потрібно наносити на добре зволожену шкіру голови й масажними рухами розподіляти по шкірі. В жодному разі не потрібно розподіляти шампунь чи піну руками по волоссю. Мильної води, яка стікатиме по волоссю, буде достатньо для очищення.

Не важливо, як часто ви миєте голову, щодня чи раз на тиждень, шампунь завжди потрібно наносити двічі.

Важливо ретельно змивати шампунь зі шкіри голови. Промивати водою волосся і шкіру потрібно вдвічі довше, ніж наносити сам шампунь.

Шампунь потрібно підбирати під тип та стан шкіри. Якщо ви це робите самостійно, звертайте увагу на те, для якої шкіри призначений цей шампунь. Якщо є лупа, бажано все ж звернутись за консультацією до спеціаліста.

Як доглядати за волоссям

Фото: Freepik

"Волосся — це ороговіла структура, яка не може відновлюватись самостійно, а тільки руйнується під час експлуатації. Своїм клієнтам я часто проводжу асоціацію волосся з пазлом. Коли волосся якісне, здорове — це наче зібраний пазл з красивою картинкою. Ми починаємо розчісувати волосся, використовувати щільні резинки, сушити гарячим повітрям, використовувати плойку, фарбувати, робити кератин, ботокс — і наш пазл поступово руйнується, втрачаючи окремі частинки. Вже картинка не така гарна і пазл вже не тримається міцно — його легко зламати. Саме тому нам необхідно постійно відновлювати волосся завдяки домашньому та салонному догляді. В домашніх умовах в цьому нам допоможуть кондиціонери, маски, термозахисти. В умовах салону — процедури реконструкції й протезування волосся. Всі ці засоби ми підбираємо, враховуючи тип, стан та якість волосся і не важливо, яка у нас шкіра голови, бо це засоби саме для догляду за волоссям", — зазначає Ольга Пятун

Отже, які доглядові засоби потрібно мати на поличці ванної кімнати, аби отримати здорове та гарне волосся. Та, що не менш важливо, як правильно використовувати ці засоби, аби не втратити їхню ефективність.

Кондиціонер

Кондиціонер необхідно обов'язково використовувати після кожного миття. Витримувати 5-7 хв на волоссі та при нанесенні прочісувати розчіскою для волого волосся, щоб максимально рівномірно розподілити продукт і огорнути кожну волосинку.

Трихологиня зазначає, що задача кондиціонера – відновити ph волосся, згладити кутикулу, кондиціонувати волосся, зробити його м'яким, піддатливим для розчісування та укладки.

Маска

Фото: Freepik

"Маска буде також кондиціонувати волосся, але в складі маски мають бути активи: протеїни, амінокислоти, ліпіди, які працюватимуть над відновленням волосся. Для того, щоб активи змогли попрацювати, потрібен час. Саме тому маску варто витримувати на волоссі 20-25 хв. А щоб отримати накопичувальний ефект та підтримувати гарний стан волосся, маску варто використовувати щотижня", — радить експертка.

При виборі масок і кондиціонерів важливо враховувати тип волосся. Для власниць в'юнкого хвилястого волосся є окремі серії засобів. Такі маски ідеально збалансовані за складом, не містять силіконів, гарно зволожують волосся, не переобтяжують і допомагають підкреслити природну красу кучерів. Зазвичай виробники зазначають на продукті для якого саме волосся він підійде. "А ось від "швидких" масок, SOS засобів, продуктів 2 в 1 не слід очікувати відновлення якості волосся. Маски, які виробник пропонує витримувати 5-7 хв будуть гарно кондиціонувати волосся і тільки", — наголошує Ольга Пятун. "Вас може ввести в оману гладеньке блискуче волосся після використання маски, але це тільки внаслідок кондиціонуючого ефекту. Нам необхідно регулярно компенсувати те, що втрачає волосся під час експлуатації".

"Також доволі часте запитання до мене "чи необхідно закривати маску кондиціонером?". Такої необхідності немає. Якщо вас влаштовує гладкість волосся після маски, можна не застосовувати кондиціонер. Іноді кондиціонуючого ефекту маски не вистачає пошкодженому пористому волоссю. В такому випадку варто додатково нанести кондиціонер на 3-5 хв після того, як змили маску", — радить трихологиня.

Термозахист

Фото: Freepik

Фінальний етап в догляді за волоссям — термозахист — це дуже важливий етап в догляді, який не можна ігнорувати. Термозахисні засоби виконують одразу декілька функцій:

рівномірно розподіляють температуру по пасму, перешкоджаючи перегріванню;

формують легкі плівки навколо волосини, які дають блиск і гладкість;

захищають волосся під час миття від лужного ph шампуню (піна, що стікає по волоссю спочатку розчиняє незмивні засоби, що є на волоссі і менше змиває природні ліпіди).

Тож при виборі домашнього догляду важливо враховувати всі особливості вашої шкіри голови і волосся. А якщо ви цінуєте свій час і не маєте бажання витрачати кошти на експерименти з доглядом, краще звернутись до спеціаліста, який професійно оцінить стан шкіри і волосся та допоможе підібрати догляд, який буде працювати саме для вас. Будьте здорові і сяйте!

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Раніше Фокус писав про те, що щоденне миття волосся — не найкращий варіант, особливо в холодну пору року, але є способи підтримувати волосся чистим, навіть без шампуню.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.