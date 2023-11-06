Катя Осадча показала себе без макіяжу (фото)
Знаменитість вирушила на прогулянку осіннім Києвом.
40-річна українська телеведуча Катя Осадча показала себе без макіяжу. Знімками з осінньої прогулянки зірка екрану ділиться у своєму Instagram з 1,8 млн підписників.
"Бачити красу у всьому і радіти кожному дню і одночасно весь час чекати найстрашнішого…. Я люблю осінь за фарби, за зміну настрою, за дощі і за мряку теж люблю. Для нас тепер осінь це передчуття зими, а значить очікування нових терактів з боку скаженого сусіда", — написала мама трьох дітей, додавши, що сподівається, що наступна осінь точно буде наша "без всяких але".
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Для листопадової прогулянки по столиці України Катя Осадча обрала тренч відтінку хакі, чорні штани та білі кросівки. Вона зробила хвіст та відмовилася від косметики.
"Осінь цього року радує теплом і різноманітністю фарб, але на душі так тривожно і сумно за Україну та за наших захисників", "Ви неймовірно красива", "Красива Катя", — коментують нову публікацію телеведучої її підписники у соцмережі.
Нагадаємо, де планує жити старший син Каті Осадчої Ілля, який навчається в США.
Також Фокус писав про фотосесію Каті Осадчої для українського Vogue.