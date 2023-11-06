Стало відомо, як Кортні Кардашʼян почувається після четвертих пологів

На початку листопада 2023 багатодітна мама та її коханий Тревіс Баркер стали батьками першої спільної дитини.

44-річна американська теледіва Кортні Кардашʼян та її чоловік Тревіс Баркер, 47, неймовірно щасливі після того, як модель народила їхню першу спільну дитину на початку листопада 2023 року. Про це пише People.

Після народження їхнього сина, якого повинні назвати Роккі Тринадцятим Баркером, джерело повідомило, що "обоє в захваті".

"У них народився чудовий хлопчик", — підтвердив інсайдер про нещодавнє поповнення в родині зірки реаліті-шоу та барабанщика Blink-182.

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Кортні Кардашʼян під час вагітності Фото: Instagram kourtneykardash

Інсайдер розповів, що Кортні "щаслива, що зараз може пригорнути свого хлопчика" і "почувається такою благословенною".

Ні Кардашʼян, ні Баркер, ні їхні родини не опублікували пости, щоб підтвердити новини або поділитися фотографіями свого немовляти.

Зіркова пара пройшла довгий шлях: два роки вони намагалися зачати дитину.

Кортні кілька разів пробувала ЕКЗ, і вона не завагітніла, поки нарешті не припинила всі процедури наприкінці минулого року. Зірка раніше говорила, що вона відчуває, що вагітність природним шляхом була "планом Бога".

Тревіс Баркер та Кортні Кардашʼян Фото: Instagram kourtneykardash

Це четверта дитина для Кортні, оскільки у неї вже є троє дітей — 13-річний Мейсон, 11-річна Пенелопа та 8-річний Рейн — від колишнього чоловіка Скотта Дісіка, 40.

Нагадаємо, як додаткове УЗД врятувало життя дитини Кортні Кардашʼян.

Також Фокус писав про зйомку вагітної Кортні Кардашʼян для глянцю.