Яке м'ясо не можна їсти. Дієтологи назвали 3 найшкідливіші види м'ясних продуктів

М'ясо є основним продуктом харчування для більшості людей у всьому світі, забезпечуючи цінне джерело білка та необхідних поживних речовин. Однак деякі види м'яса можуть істотно вплинути на ваше здоров'я.

Певні види м'яса за регулярного надмірного споживання, можуть викликати в організмі запалення і сприяти набору ваги.Доктор медичних наук Кезія Джой розповіла про три найгірші види м'яса, які спричиняють запалення та збільшення ваги. Про це пише She Finds.

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Оброблене м'ясо

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Оброблене м'ясо, таке як бекон, сосиски, ковбаси та інші м'ясні делікатеси, пов'язане з несприятливими наслідками для здоров'я, особливо щодо запалень і збільшення ваги. Ці м'ясні продукти часто містять велику кількість насичених жирів, натрію, консервантів і нітратів, які сприяють хронічному запаленню в організмі.

"Ковбаси, бекон, хот-доги і м'ясні делікатеси, які в'ялять, коптять або солять, часто містять високий рівень насичених жирів, а також нітрати і нітрити, що сприяють запаленню. Оброблене м'ясо також містить багато калорій і солі, що може призвести до збільшення ваги та підвищення кров'яного тиску", — каже Джой. Цей вид м'ясних продуктів, за словами Джой, "з високим вмістом насичених жирів, які можуть призвести до ожиріння і системного запалення".

Червоне м'ясо

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Хоча червоне м'ясо є цінним джерелом необхідних поживних речовин, таких як залізо та білок, надмірне споживання, особливо жирних сортів, загрожує проблемами зі здоров'ям. Крім того, червоне м'ясо досить калорійне, що може призвести до збільшення ваги.

Джой стверджує, що "жирні шматки червоного м'яса (наприклад, рибай або стейки на кісточці) і яловичий фарш із високим вмістом жиру можуть сприяти запаленню та збільшенню ваги за умови надмірного вживання. У них багато насичених жирів, які можуть підвищити рівень поганого холестерину і сприяють розвитку серцевих захворювань. Деякі дослідження також показують, що сполука під назвою neu5gc, яка міститься в червоному м'ясі, може викликати запалення".

Фермерське м'ясо

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Традиційно вирощене м'ясо, яке виробляється з використанням традиційних методів ведення сільського господарства, часто пов'язане з використанням антибіотиків, гормонів і обмежених умов утримання домашньої худоби. Така практика призводить до того, що м'ясо може містити залишкові кількості антибіотиків і гормонів, які порушують природний гормональний баланс організму й потенційно сприяють запаленню.

Джой пояснює, чому вживання цього виду м'яса може завдати шкоди здоров'ю: "Вони часто походять від тварин, вирощених у закритих приміщеннях. Зазвичай їм дають корм із високим вмістом жирних кислот омега-6, який може містити антибіотики та гормони. Дисбаланс жирних кислот омега-6 і омега-3 сприяє запаленню в організмі. Використання антибіотиків і гормонів також може мати різні наслідки для здоров'я, включно з гормональним дисбалансом, який потенційно впливає на набір ваги". Ці фактори порушують баланс мікробіома кишечника і гормональний баланс, що потенційно може призвести до запалення та збільшення маси тіла.

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Звичайно, існує безліч корисніших для здоров'я альтернатив, які не тільки забезпечують необхідні поживні речовини, а й мають чудовий смак. Джой пропонує використовувати у своєму харчуванні нежирне м'ясо, наприклад, птицю без шкіри або свинячу корейку. За можливості намагайтеся купувати органічне або вирощене на пасовищах м'ясо, щоб уникнути наявності в ньому антибіотиків і гормонів.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.