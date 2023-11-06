"Барбенгеймер" більше не мем: популярний жарт стане фільмом

У центрі малобюджетного фільму буде лялька-вчений Барбенгеймер.

Після виходу фільму Грети Гервіг "Барбі" і байопіка Крістофера Нолана "Оппенгеймер" у ЗМІ з'явилося нове жартівливе слово — "Барбенгеймер", створене з назви двох картин, представлених 20 липня. Однак те, що ще недавно було жартом, тепер може стати назвою нової картини, над якою вже працює режисер Чарльз Бенд, пише The Hollywood Reporter.

Бюджет майбутнього фільму не йде в жодне порівняння з історією ляльки і вченого, який створив атомну бомбу. Він обійдеться в трохи менше, ніж мільйон доларів, тоді як на створення "Барбі" витратили $145 мільйонів, а кошторис "Оппенгеймера" склав $100 мільйонів.

"Барбенгеймер" — комедійний погляд на культурний феномен "Барбі" та "Оппенгеймера". Стрічка розповість історію ляльки-науковця докторки Бембі Дж. Барбенгеймер, яка полишає свій ідеальний світ Dolltopia та свого хлопця Твінка Доллмана заради реального світу після того, як дізнається, як діти нелюдяно поводяться з ляльками. Коли вона особисто бачить жорстокість, то перетворює свою лють на роботу і вирішує створити ядерну бомбу, щоб знищити їх.

"Це так безглуздо. Але здається, що всі інші моменти похмурі і пригнічують, і, Боже, нам потрібно трохи гумору у 2024 році", — пояснив режисер.

На ідею Чарльза надихнув його біограф Адам Фелбер, разом з яким він написав "Сповідь ляльковода: голлівудські мемуари про вовкулаків, мужність і гонзо-кіновиробництво".

"Він зателефонував мені і сказав: "Ми повинні зняти фільм про Барбенгеймер". Усім у всьому світі ця ідея подобається, тож нам справді слід втілити її в життя", — додав Бенд.

Роботу над картиною планують розпочати наступного року.

Тим часом творці "Барбі" вже задумалися про новий фільм.

Раніше Фокус писав, що Барбі Оппенгеймер зі США розповіла, з чим зіткнулася після виходу гучних картин.