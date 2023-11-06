Королева Летиція показала, як зробити яскравим діловий образ (фото)

Монарша родина Іспанії прибула з офіційним візитом до Данії.

Королева Іспанії Летиція продемонструвала осінній діловий образ з яскравим елементом. Про це пише Daily Mail.

6 листопада 2023 року стартував візит монаршої персони та її чоловіка, короля Філіпа VI, в Данію. Для цього колишня іспанська журналістка обрала лаймовий блейзер від німецького бренду BOSS.

За даними порталу Royal Fashion Police, він коштує 870 доларів (близько 32 тисяч грн).

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На ногах королеви Летиції були чорні прямі штани та високі черевики іспанського бренду Unisa, ціна яких становить 160 євро (близько 6 тисяч грн).

Король Філіп та королева Летиція Фото: Getty Images

Наверх вона накинула чорне пальто також іспанського бренду Mango. Його вартість — 175 євро (приблизно 7 тисяч грн). Волосся дружина короля Іспанії зібрала в охайний пучок та зробила легкий макіяж.

До свого образу для закордонного візиту ексжурналістка додала сережки з рожевого золота за 2785 євро (близько 111 тисяч грн).

Королева Летиція Фото: Getty Images

Тим часом король Іспанії був у класичному костюмі з білою сорочкою та блакитною краваткою.

Король Філіп та королева Летиція

Нагадаємо, королева Летиція обрала сукню за півтори тисячі гривень.

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