Захистити серце: 7 продуктів, які допоможуть знизити рівень холестерину

У гонитві за зниженням рівня холестерину, люди відмовляються від багатьох продуктів. Але не всі вони шкідливі. Вчені назвали продукти, які допомагають нормалізувати рівень холестерину.

Холестерин — це воскоподібна речовина, що міститься у вашій крові, вона відіграє важливу роль у виробленні певних гормонів і здорових клітин. Різниця між "хорошим" холестерином і "поганим" полягає в тому, що перший холестерин поглинає холестерин у крові та переносить назад у печінку, яка вимиває його з організму. Високий рівень "хорошого" холестерину може знизити ризик інсульту, а "поганий", навпаки, — доставляє холестерин прямо в артерії. Інші жири теж можуть блокувати артерії. Наша кров містить тип жиру- тригліцериди, який також може сприяти звуженню артерій. Про це пише The Telegraph.

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Нове дослідження показало, що існує низка продуктів, які допомагають нормалізувати рівень холестерину і збалансувати його у вашому організмі.

Сир

Фото: Freepik

Давно існувало побоювання, що насичені жири в сирі підвищують рівень "поганого" холестерину в крові, що пов'язано з високим ризиком серцевого нападу та інсульту. Однак тепер деякі експерти вважають, що сир помилково демонізували і що він насправді може бути навіть корисним для вашого здоров'я. Нещодавні дослідження свідчать, що корисні мікроби та поживні речовини, що містяться в сирі, можуть перешкоджати засвоєнню шкідливих для здоров'я елементів.

Нове дослідження сиру показує, що не всі насичені жири поводяться однаково. Доктор Меллор каже: "Оскільки молочні продукти виробляються травоїдними, у них містяться всілякі жирні кислоти з непарним ланцюгом, які насправді можуть бути корисними, тому ми не можемо сказати, що всі насичені жири шкідливі". "Основні причини підвищення рівня холестерину — це вживання надто великої кількості калорій, набір ваги та накопичення жиру, бо саме з цього ваше тіло вироблятиме холестерин".

Баклажани

Деякі дослідження на тваринах показують, що включення баклажанів може допомогти знизити рівень "поганого" холестерину. Ці ефекти, ймовірно, зумовлені клітковиною, а також вмістом антиоксидантів у баклажанах, включно з насуніном, основним компонентом пігменту баклажанів. "Розчинна клітковина в баклажанах зупиняє переробку власного холестерину, який зазвичай реабсорбується в кишечнику", — говорить доктор Меллор. Розчинна клітковина зв'язує частинки холестерину в тонкому кишечнику, запобігаючи їхньому потраплянню в кровотік і в інші частини тіла. Замість цього холестерин буде виводитися з організму.

Сочевиця

Фото: Freepik

Сочевиця багата на клітковину, яка допомагає зупинити реабсорбцію холестерину в кровообіг, а також вона містить фолієву кислоту, залізо і вітамін B1, що підтримують здоров'я серця.

Доктор Меллор радить віддавати перевагу червоній сочевиці. "Її легко використовувати, і ви можете частково замінити фарш у такій страві, як болоньєзе, що допоможе вам скоротити споживання м'яса, зберігши при цьому споживання білка і заліза. Крім дієтичних переваг, є й фінансові, тому що сочевиця коштує набагато дешевше".

Горіхи

Вважається, що "хороші" жири в горіхах — як мононенасичені, так і поліненасичені — знижують рівень поганого холестерину. Вони містять клітковину, а також рослинні стероли — речовини, які допомагають знизити рівень холестерину. Горіхи також є джерелом L-аргініну, який, як показують дослідження, може знизити кров'яний тиск і поліпшити загальний стан кровоносних судин.

Фундук, волоські горіхи, горіхи пекан і мигдаль мають такий самий ефект, як і насіння, таке як чіа. "Головне — не їсти солоний смажений арахіс, бо він не найкорисніший. Краще вживати свіжі горіхи".

Вівсянка та ячмінь

Фото: Getty Images

Дослідження показали, що тип клітковини, званий бета-глюканом, присутній у вівсі та ячмені, знижує рівень холестерину в крові.

Коли ви їсте бета-глюкан, він утворює гель, який зв'язується в кишечнику з жовчними кислотами, багатими на холестерин. Це допомагає обмежити кількість холестерину, який всмоктується з кишечника в кров. Потім вашій печінці доводиться виводити більше холестерину з крові, щоб виробляти більше жовчі, що знижує рівень холестерину.

"Найздоровіший спосіб вживати їх у вигляді простої каші з невеликою кількістю фруктів або сухофруктів", — каже доктор Меллор. "Головне — не додавати багато цукру, шоколадної посипки і тому подібних речей. Намагайтеся вживати її в чистому вигляді".

Жирна риба

Жири омега-3, що містяться в жирній рибі, допомагають знизити рівень шкідливих тригліцеридів у крові. "Схоже, що це корисно для зниження рівня тригліцеридів і підвищення рівня хорошого холестерину", — каже доктор Меллор. До жирної риби належать оселедець, скумбрія, сардини, сардини, лосось, форель і свіжий тунець. "Я б, напевно, вибрав що-небудь просте і не надто солоне, наприклад, сардини в томатному соусі, які можна з'їсти на тості як швидку і легку страву", — каже доктор Меллор. "Це більш корисна альтернатива сендвічу з беконом".

Брокколі

Фото: Freepik

Коли справа доходить до підтримки здорового рівня холестерину, овочі відіграють ключову роль. "Це не так просто, як антиоксиданти, але вони містять цілу низку речовин, як-от вітаміни С і Е, які допомагають підтримувати рівень холестерину в здоровому стані", — каже доктор Меллор.

Сімейство капустяних асоціюється зі здоровим холестерином через високий рівень розчинної клітковини. Зокрема, дослідження показали, що броколі з високим вмістом глюкорафаніну, знижує рівень поганого холестерину в плазмі. Крім броколі, до овочів, що нормалізують рівень холестерину, належать: шпинат, брюссельська капусти та зелень.

"Наука не дає 100-відсоткової впевненості, але вважається, що ці рослини будуть живити мікробіом кишківника, який відіграє важливу роль у переробці жирів і ліпідів вашого організму, не обов'язково холестерину, але й тригліцеридів", — зазначає Меллор.

Нагадаємо, холестерин не ворог: дієтолог розповіла, як знизити "поганий" холестерин.

Раніше Фокус писав про те, що ваше харчування впливає на здоров'я вашого серця, особливо коли йдеться про рівень холестерину.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.