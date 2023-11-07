Енн Гетевей зʼявилася на публіці в джинсовому ансамблі (фото)
Знаменитість приєдналася до гостей CFDA Fashion Awards.
40-річна американська акторка Енн Гетевей зʼявилася на публіці у вечірньому джинсовому ансамблі. Про це пише Daily Mail.
Зірка фільму "Стажер" відвідала церемонію CFDA Fashion Awards у Нью-Йорку в понеділок, 6 листопада 2023 року.
Гетевей обрала аутфіт від Ральфа Лорена, відвідавши зірковий вечір, який відбувся в Американському музеї природної історії.
Образ Енн складався з темно-синього топа на ґудзиках і джинсової спідниці максі з романтичним квітковим принтом і плавним шлейфом.
Американська акторка підкреслила образ діамантовим намистом із вбудованим дорогоцінним каменем сапфірового відтінку та двома ефектними сережками.
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Знаменитість розпустила своє довге чорне волосся та зробила легкий вечірній макіяж з акцентом на очі.
Енн — лише одна з низки зірок, які відвідали захід, серед них також були Кім Кардашʼян, Емілі Ратаковскі та Демі Мур.
CFDA Awards — це щорічне свято талантів американської індустрії моди. Ведучою заходу стала Сара Джессіка Паркер.
Нагадаємо, Енн Гетевей продемонструвала розкішну сукню від Versace.
Також Фокус писав про початок співпраці Енн Гетевей та відомого японського косметичного бренду.