"Думає лише про неї": що відбувається між Леонардо Ді Капріо та Вітторією Черетті

Актор, який ніколи не був одружений, готовий "заспокоїтися".

48-річний американський актор Леонардо Ді Капріо почав зустрічатися з італійською моделлю Вітторією Черетті, 25. Про це повідомляє US Weekly.

Інсайдер розповів, що актор "цілком захоплений" новою обраницею, а їхні стосунки "йдуть так добре, що Лео насправді залишається їй відданим".

Вперше чутки про роман Ді Капріо та Черетті з'явилися влітку 2023 року, коли їх помітили разом у Лос-Анджелесі. А потім пару "зловили" папараці за обіймами та поцілунками на Ібіці.

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Вітторія Черетті

Володар "Оскара" "повністю закоханий" у 25-річну модель, додає інсайдер, зазначаючи, що найближче оточення Ді Капріо вважає, що він може рухатися до того, щоб нарешті "заспокоїтися".

"Він думає лише про Вітторію", — зазначає джерело.

Щодо моделі, то "її зовсім не лякає його слава — вона навіть висміює її".

Італійська зірка подіумів розлучилася зі своїм чоловіком Маттео Міллері у червні 2023, після трьох років шлюбу. Одразу після цього її запідозрили в романі з оскароносним актором.

Вітторія Черетті Фото: Getty Images

Нагадаємо, Леонардо Ді Капріо прикрасив обкладинку Vogue.

Також Фокус писав про появу колишньої дівчини Ді Капріо на публіці.