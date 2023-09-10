Колишня дівчина Леонардо Ді Капріо зʼявилася на публіці (фото)

Зірка "Титаніка" та його екскохана після пʼяти років стосунків розійшлися влітку 2022 року.

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26-річна американська модель та акторка Каміла Морроне зʼявилася на публіці в Торонто. Про це пише Daily Mail.

Під час світової премʼєри фільму "Gonzo Girl" екскохана 47-річного голівудського актора Леонардо Ді Капріо зʼявилася на публіці в total-black образі. У своєму режисерському дебюті Патриція Аркетт зіграє разом з Камілою Морроне та Віллемом Дефо у драмі, заснованій на однойменному романі Шеріл Делла П’єтра 2015 року.

У суботу, 9 вересня 2023, тріо знову зібралося разом на вечірці Variety and Chanel Female Filmmakers Dinner, що відбулася в Soho House Toronto, де до них приєдналися інші зірки та режисери.

Каміла Морроне прийшла на захід у чорному подовженому жакеті, штанах та черевиках.

Акторка, яка п’ять років зустрічалася з Леонардо Ді Капріо, носила крихітну сумочку та розпустила своє темне волосся.

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Не вік. Чому розійшлися Леонардо Ді Капріо та Каміла Морроне

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Каміла Морроне Фото: Getty Images

Ді Капріо та Морроне розійшлися влітку 2022 року. Після цього актору приписували низку романів, зокрема з моделлю Джіджі Хадід.

Каміла Морроне Фото: Getty Images

Нагадаємо, Леонардо Ді Капріо цілувався з новою дівчиною на вечірці на Ібіці.

Також Фокус детальніше писав про італійську модель Вітторію Черетті, з якою Ді Капріо приписують роман.