"У казан до Фаріон": Анастасія Приходько розкритикувала Потапа за вечірку з росіянами

Наразі репер не прокоментував свою присутність в елітному ресторані Дубая разом із росіянами.

Українська співачка Анастасія Приходько розкритикувала Потапа за його вечірку з росіянами в Дубаї. Своїми думками артистка поділилася в Instagram.

"Можна його в один казан до Фаріон. Давайте й далі йому вірте, коли він починає співати в Україні українських пісень, тому що тут йому вломлять по саме не хочу, а коли не в Україні, то можна під свічечку поплескати в долоньки з Росією", — написала Приходько й опублікувала саме відео вечірки, на якому можна побачити Потапа та почути, як він каже: "Глаз алмаз".

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Анастасія Приходько різко висловилася на адресу Потапа Фото: Скриншот

Повідомляється, що вечірка в Дубаї відбулася 2 листопада 2023 року. На ній була присутня дружина уродженця Одеси та соліста російського гурту "Иванушки International" Кирила Туриченка, яка й поділилася відео в соцмережах. Увагу на це звернув український блогер Богдан Беспалов.

Наразі Потап не прокоментував свою присутність на вечірці в елітному ресторані Дубая.

Потап на вечірці в Дубаї Фото: Скриншот

Нагадаємо, Анастасія Приходько привітала з днем народження свого чоловіка Олександра.

Також Фокус писав про заклик Анастасії Приходько позбавити Таїсію Повалій українського паспорта.