Як підготувати шкіру до зміни погоди: 6 правил догляду від дерматологів

Морози та холод завдають шкоди нашій шкірі так само, як і спекотне літо. Експерт з догляду за шкірою дає поради, які допоможуть правильно підготувати шкіру до зміни погоди.

Кожен сезон впливає на стан нашої шкіри, для неї однаково шкідливий сильний холод і спека. Ми можемо помітити зміну текстури нашої шкіри під час переходу від літнього сезону до холодного зимового сезону. Зрозуміло, що зимовий догляд за шкірою має відрізнятися від літнього, тому що взимку шкіра має тенденцію втрачати вологу і швидше висихати. Таким чином, забезпечення зволоження шкіри є особливим пріоритетом у щоденному догляді. Крім того, вплив гарячого повітря обігрівачів і вентиляторів взимку призводить до пошкодження шкіри. Низький рівень вологості повітря сприяє тому, що шкіра стає сухою і стягнутою. Але все не так страшно, якщо дотримуватися порад дерматологів і правильно підготувати шкіру до зміни погоди. Про це пише Health Shots.

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Зміна пір року може істотно вплинути на вашу шкіру. Незалежно від того, переходите ви від спекотного літа до прохолодної осені або готуєтеся до холодів зими, важливо адаптувати свій режим догляду за шкірою з урахуванням унікальних проблем, пов'язаних зі змінами погоди. У міру зміни довкілля має змінюватися і ваш підхід до догляду за шкірою, щоб зберегти здоровий і сяючий колір обличчя. Дерматолог Куна Рамдас поділився порадами, які допоможуть підтримати шкіру в холодну пору року.

Підтримуйте достатній рівень гідратації

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Зі зміною погоди рівень вологості коливається, впливаючи на баланс вологи в шкірі. У холодні місяці повітря стає сухішим, а це означає, що шкіра втрачає багато вологи. "Щоб боротися з цим, включіть у свій щоденний догляд насичений зволожувальний крем. Шукайте засоби, що містять гіалуронову кислоту та гліцерин, які утримують вологу", — каже експерт.

Використовуйте сонцезахисний крем

Незалежно від сезону, захист від сонця не підлягає обговоренню. Навіть в осінні та зимові місяці шкідливі ультрафіолетові промені можуть завдати шкоди вашій шкірі. Виберіть сонцезахисний крем широкого спектра дії з SPF щонайменше 30 і рясно наносьте його, особливо на відкриті ділянки, такі як обличчя, шия і руки.

Змініть очищувальні засоби

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В період зміни погоди повинна змінюватися і процедура очищення шкіри, зазначає доктор Рамдас. У теплі місяці вам може знадобитися легший очищувальний засіб, щоб впоратися з підвищеним виділенням жиру. У холодні місяці розгляньте можливість використання більш м'якого зволожувального засобу для очищення, щоб не позбавляти шкіру ефірних олій.

Відлущуйте з розумом

Відлущування допомагає видалити омертвілі клітини шкіри, надаючи їй здорового сяйва. Однак надмірне відлущування може призвести до подразнення, особливо під час зміни погоди. Виберіть м'який ексфоліант і використовуйте його один або два рази на тиждень, щоб зберегти чистоту шкіри, не завдаючи їй шкоди.

Використовуйте зволожувач повітря

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"Системи опалення в холодні місяці можуть сприяти сухості повітря в приміщенні, що вкрай шкідливо для шкіри. Використання зволожувача допомагає повернути вологу в повітря, запобігаючи пересиханню та подразненню шкіри", — каже експерт.

Уникайте зневоднення зсередини

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Пам'ятайте, що догляд за шкірою — це не тільки те, що ви наносите місцево. Мова також йде про те, що ви споживаєте. Уникайте зневоднення, пийте достатню кількість води і додавайте до свого раціону продукти, багаті на антиоксиданти, такі як фрукти та овочі, які допоможуть підтримувати здоров'я вашої шкіри.

Підготовка шкіри до змін погоди — це цілісний підхід, який включає в себе адаптацію режиму догляду за шкірою до унікальних завдань, що виникають у кожному сезоні. Дотримуючись цих порад і прислухаючись до потреб шкіри, ви зможете гарантувати, що вона залишиться здоровою і сяючою протягом усього року.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.