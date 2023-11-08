Полірував труни і возив стриптизерок: ким працювали найсексуальніші чоловіки у світі

Те, що Ченнінг Татум працював стриптизером — знають усі. А ось те, що Ідріс Ельба продавав марихуану, не знали навіть найвідданіші його шанувальники.

Від полювання на броненосців до полірування трун — деякі з найсексуальніших чоловіків за версією PEOPLE виконували найдивніші роботи, перш ніж досягли успіху і стали знаменитими.

Очевидно, що найсексуальніші чоловіки з нині живих за версією PEOPLE талановиті — у них є безліч "Оскарів", "Греммі", "Еммі" і "Тоні" — але всі вони з чогось починали.

Так, Дензел Вашингтон був сміттярем, Джон Ледженд — консультантом з маркетингу, а Меттью Макконахі чистив молоковідсмоктувачі в аптеці.

Пол Радд глазурував шинку

Задовго до того, як Пол Радд став зіркою фільму "Людина-мураха", він займався найнесподіванішими речами. Так, у його резюме була така посада, як "глазурувальник шинки" в The Holiday Ham Company у Канзас-Сіті.

Пол Радд Фото: Getty Images

"Я глазурував шинку близько шести місяців. Це була дивна робота і від мене постійно пахло шинкою. Я і зараз міг би це робити. Я вже давно не тримав у руках пропановий пальник, але це, як їзда на велосипеді", — пожартував актор.

Кріс Гемсворт чистив молоковідсмоктувачі

Кріс Гемсворт, який зіграв Тора у фільмах кінематографічного всесвіту Marvel, у 14 років чистив молоковідсмоктувачі та займався їх ремонтом.

Кріс Гемсворт Фото: Instagram @chrishemsworth

"Я працював в аптеці, яка здавала їх в оренду. Їх привозили назад, а в мене була зубна щітка, трохи спрею і серветка", — розповів він, імітуючи чистячий жест.

Меттью Макконахі полював на броненосців

До своєї кар'єри в кіно Меттью Макконахі працював у заміському клубі "Оук Форест".

Меттью Макконахі Фото: Скриншот

Він стриг галявини, перевіряв пастки і полював на броненосців, які сіяли хаос на полях для гольфу.

Ідріс Ельба продавав марихуану

Проникнення в індустрію розваг може виявитися непростим завданням, але рішучий актор робитиме те, що мусить, поки не доб'ється успіху. Саме так йде справа з Ідрісом Ельбою.

Ідріс Ельба Фото: Apple TV+

Ідріс працював викидайлом у нічному клубі, шиномонтажником і діджеєм, також він зізнавався, що продавав марихуану. "Я робив багато речей... деякими я не пишаюся. "Раніше я продавав травку... Я займався цим недовго, просто щоб оплатити дорогу", — розповідав актор.

Джон Ледженд був консультантом із менеджменту

Джона Ледженда визнали найсексуальнішим чоловіком 2019 року. І він вступив до Пенсільванського університету, коли йому тільки виповнилося 16 років, і закінчив його з відзнакою у 20 років.

Джон Ледженд Фото: Getty Images

А після Ледженд влаштувався на роботу в престижну аспірантуру Boston Consulting Group, паралельно займаючись музикою.

Г'ю Джекман був відомий як клоун Коко

Здається, Г'ю Джекман завжди був справжнім шоуменом. До того, як стати Росомахою, актор австралійського походження працював клоуном Коко, спеціалізуючись на дитячих святах.

Г'ю Джекман Фото: Getty Images

Хоча його основною аудиторією завжди були діти віком від 2 до 3 років, одного разу Джекман ризикнув і вирішив виступити на вечірці з нагоди дня народження 8-річної дитини. Усе пройшло не дуже добре.

" Уже через п'ять хвилин після початку виступу ця дитина, у якої був день народження, сказала: "Мамо, цей клоун — лайно!" — розповів Джекман ведучому Джиммі Феллону і зізнався, що діти закидали його яйцями. Більше він клоуном не працював.

Дензел Вашингтон був сміттярем

Дензел Вашингтон до того, як стати відомим актором і лауреатом "Оскара", працював сміттярем. Про це він розповів в інтерв'ю 2013 року.

Дензел Вашингтон Фото: Getty Images

"Коли мені було 20, я був сміттярем. 22 квартали — це складно. А у фільмах ми не робимо нічого складного", — скромно зізнався актор.

Ченнінг Татум був стриптизером

Ченнінг Татум неодноразово говорив, що його робота стриптизера допомогла йому зіграти роль у фільмі "Супер Майк", але він зізнався, що у нього немає бажання повертатися до цього.

Ченнінг Татум Фото: Instagram channingtatum

"Я не сумую за стриптизом. У Тампі я роздягався в кращому разі приблизно для 25 дівчат. Це було зовсім не гламурно, тож я можу без цього обійтися", — жартував він.

Бред Пітт возив стриптизерок

Поки Ченнінг Татум працював стриптизером, Бред Пітт був тим, хто їх возив.

Бред Пітт Фото: Getty Images

"Моя робота полягала в тому, щоб возити їх на парубочі вечірки та вечірки. Я підбирав їх, і іноді вони вилазили через заднє вікно. Я відвозив їх на концерти, збирав гроші, ловив їхній одяг... це була не надто здорова атмосфера", — розповів він під час круглого столу "Оскара" в Newsweek 2007 року.

Пітт звільнився через два місяці, але там зустрів дівчину, яка переконала його спробувати її уроки акторської майстерності.

Блейк Шелтон був покрівельником

У найсексуальнішого чоловіка 2017 року, кантрі-співака Блейка Шелтона свого часу була дуже "гаряча" робота. Він працював покрівельником у своєму рідному місті Ада, штат Оклахома.

Блейк Шелтон і Гвен Стефані Фото: Instagram gwenstefani

"Я займався цим два літа. Це змусило мене захотіти стати кантрі-співаком", — пожартував чоловік Гвен Стефані в інтерв'ю журналу PEOPLE .

Дуейн "Скеля" Джонсон мив посуд

Ви можете подумати, що першою роботою Дуейна був його виступ як професіонала WWE, але насправді він почав нарощувати біцепси в піцерії.

Дуейн "Скеля" Джонсон Фото: Getty Images

"Моя офіційна перша робота: мені було 13 років, я працював у піцерії і мив посуд", — розповів зірка "Чорного Адама" на шоу WIRED "Найпопулярніші запитання в Інтернеті". І схоже, ті дні справили на нього вплив, Дуейн зізнався, що досі не користується посудомийною машиною.

Адам Левін працював у бургерній Johnny Rockets

Незважаючи на те, що Адам Левін (разом зі своєю групою Kara's Flowers) підписав контракт із Reprise Records у юному віці, його швидко звільнили після того, як їхня перша платівка провалилася.

Адам Левін і Бехаті Прінслоу Фото: Getty Images

"Технічно моєю першою роботою була роль музиканта, тому що в молодому віці я підписав контракт зі звукозаписною компанією, тож мені за це платили. Але потім я влаштувався на роботу в Johnny Rockets, коли контракт зі звукозаписною компанією не спрацював", — зізнався співак.

Джордж Клуні продавав жіноче взуття

За словами дворазового володаря титулу "Найсексуальнішого чоловіка на світі", він працював продавцем жіночого взуття. І це не було роботою мрії.

Джордж Клуні Фото: Getty Images

"Це жахлива робота! Це була робота в універмазі, тож я не продавав її молодим, гарячим, привабливим жінкам", — сказав він в інтерв'ю Newsweek на круглому столі "Оскара" 2012 року.

Взуття, яке продавав Клуні, було розроблене для людей з проблемами.

"Насамперед жінки брешуть про розмір своєї ноги, чого я не розумію. А також у моєму районі в Цинциннаті жило ціле покоління 75-річних жінок... яким відрізали собі частину ступні, щоб вони могли влізти у вузькі туфлі-човники. Щоразу, коли я бачив цих жінок, я говорив: "Візьміть цю даму, я до неї і близько не піду", — згадував актор.

Бредлі Купер був швейцаром

Бредлі Купер був сповнений рішучості стати актором, але поки він був на шляху до слави, Бредлі підробляв швейцаром у нині закритому готелі "Морганс".

Бредлі Купер Фото: Getty Images

"У вестибюлі стояло три свічки, і мені говорили: "Завжди тримайте їх запаленими". Але двері відчинялися, і вони гасли, тому більшу частину часу я намагався знову запалити ці свічки", — згадував Бредлі в інтерв'ю Девіду Леттерману.

Раян Рейнольдс керував вилковим навантажувачем

Від кумедних рекламних роликів до серйозних фільмів, у Раяна Рейнольдса безумовно є певний діапазон. В юності він працював де доведеться.

Раян Рейнольдс Фото: Aviation American Gin

Він розповів Yahoo!: "До того, як я зайнявся шоу-бізнесом, я водив навантажувач, працював у ресторанах, працював офіціантом і касиром".

Майкл Б. Джордан допомагав із кейтерингом

Через те, що Майкл Б. Джордан, зірка "Чорної Пантери", починав як дитина-актор і модель, у нього не було багато вільного часу для випадкових заробітків, але коли його не запрошували на знімальний майданчик, Джордан проводив вільний час, працюючи на своїх батьків.

Майкл Б. Джордан Фото: Getty Images

"Коли я ріс, у моєї мами й тата був ресторанний бізнес на дому, тому, щойно я став достатньо дорослим, щоб стояти за прилавком, вони змусили мене працювати. Я готував, мив посуд і допомагав усім, чим зможу", — розповів він в інтерв'ю Еллен Дедженерес. Це він став чудовим кухарем.

Бен Аффлек і Метт Деймон були будівельниками

Цих найкращих друзів дитинства пов'язує дещо більше, ніж "Розумниця Вілл Гантінг", вони дружать з юності і разом працювали на будівництві.

Бен Аффлек і Метт Деймон Фото: Getty Images

Під час виступу на "Шоу Келлі Кларксон" Бен Аффлек розповів, що вони з Меттом Деймоном працювали влітку під час навчання в старшій школі та деякий час після неї.

"Метт і я працювали на цьому будівництві, були чорноробами. Я пам'ятаю, як одного разу я скаржився Метту і сказав: "О, чувак, це жорстоко. Я втомився". А якийсь хлопець, проходячи повз, заявив: "Ось чому тобі треба було піти в коледж!", — згадував Бен.

Пірс Броснан був вуличним пожирачем вогню

Перш ніж ми впізнали його як агента 007, Пірс Броснан був вуличним артистом.

Пірс Броснан вміє видихати полум'я

Броснан згадував в інтерв'ю The Guardian, як він просто вирішив навчитися складного трюку з вогнем. А потім виконував цей номер зі своєю театральною трупою.

Гаррісон Форд був теслею

На початку своєї кар'єри Гаррісон Форд відмовився від незадовільних ролей у Голлівуді й натомість почав працювати руками.

"Я робив одне й те саме знову і знову в телевізійних епізодах. Вони тричі наймали мене як агента ФБР і навіть не підозрювали, що я знімався в цьому сезоні двічі. Ролі, які я грав, не були хорошими", — сказав він в інтерв'ю 1988 року.

Гаррісон Форд, Стівен Спілберг і Джордж Лукас Фото: Getty Images

Тож він пішов працювати теслею, став заробляти і отримав можливість обирати.

Том Круз розносив газети

Том Круз завжди любив швидкість, тож свої перші гроші він заробив, ганяючи на велосипеді, а потім і на мотоциклі, розвозячи газети.

Том Круз Фото: Getty Images

Вирісши в малозабезпеченій сім'ї, Круз також працював, де доведеться, щоб підтримати сім'ю, наприклад косив траву.

Шон Коннері полірував труни

Найсексуальніший чоловік 1989 року народився в сім'ї прибиральниці та фабричного робітника. Його сім'я була бідною, а ріс він у нетрях Единбурга.

Шон Коннері Фото: Getty Images

Тож майбутній Джеймс Бонд працював полірувальником трун, молочником і рятувальником, перш ніж його захоплення бодібілдінгом допомогло почати акторську кар'єру, яка зробила його однією з найбільших зірок світу.

Джонні Депп працював у телемаркетингу

Коли Джонні Депп переїхав до Лос-Анджелеса 1983 року, він мав намір стати рок-зіркою, але його групі все ще потрібно було платити за рахунками.

Джонні Депп Фото: Getty

"Уся група працювала в телемаркетингу. Ми продавали чорнильні ручки з назвами компаній, поїздки в Грецію, підлогові годинники і все в такому роді", — розповідав він Джиммі Кіммелу.

У 2023 році найсексуальнішим чоловіком за версією журналу PEOPLE став Патрік Демпсі. А минулого року ним став Кріс Еванс, Капітан Америка і зірка фільму "Ножі наголо".