Королева Летиція зʼявилася в розкішному вечірньому образі (фото)
Іспанське королівське подружжя кілька днів перебуватиме в Данії з офіційним візитом.
Королева Іспанії Летиція під час офіційного візиту до Данії продемонструвала розкішний вечірній образ. Про це пише Daily Mail.
51-річна колишня журналістка зʼявилася на прийомі в Копенгагені в повністю чорному ансамблі — сукні міді з паєтками за 312 доларів та босоніжках на ремінцях від іспанського бренду Manolo Blahnik за понад 700 євро.
Вона також пізніше укуталася в пальто від Mango, а волосся уклала в голлівудські хвилі для заходу, присвяченого іспанському художнику Хоакіну Сорольї.
Мати двох дітей, яка разом із іспанським королем Філіпом VI перебуває з державним візитом у Данії, зробила вечірній макіяж із димчастими очима та нюдовими губами. У руках монарша персона тримала лаконічний клатч.
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До іспанського королівсього подружжя приєдналися королева Данії Маргрете ІІ, її син, кронпринц Фредерік, та його дружина Мері.
Король Іспанії традиційно був у діловому костюмі з краваткою та білою сорочкою.
Нагадаємо, королева Летиція показала ідеальний штанний костюм на осінь 2023.
Також Фокус писав про інші образи королеви Летиції під час візиту до Данії.