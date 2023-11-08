Меттью Перрі був закоханий у Дженніфер Еністон: як він сприйняв її відмову

Наприкінці жовтня 2023 року Меттью Перрі пішов із життя. Актора знайшли в його джакузі.

Меттью Перрі тривалий час був закоханий у Дженніфер Еністон, проте вона не відповідала йому взаємністю. Про це пише New York Post.

Перрі та Еністон познайомилися задовго до того, як зіграли ролі Чендлера Бінга та Рейчел Грін у культовому серіалі "Друзі".

Дует познайомився через спільних знайомих приблизно за три роки до того, як вони знялися в комедії NBC — і Перрі із самого початку відкрито говорив про свої почуття до акторки грецького походження.

"Вона мене одразу захопила і мені вона сподобалася", — розповідав покійний актор у своїх мемуарах 2022 року. "І я мав відчуття, що вона теж була заінтригована — можливо, це мало бути щось".

Однак Еністон обережно відмовила йому після того, як Перрі завзято подзвонив їй після того, як забронював два концерти за один день.

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Меттью Перрі та Дженніфер Еністон Фото: Getty Images

"Погана ідея — я відчув у телефоні лід", — продовжив Перрі. "Озираючись назад, було зрозуміло, що це змусило її подумати, що вона мені надто подобається або не зовсім так… і я лише посилив помилку, запросивши її на побачення. Вона відмовилася (це дуже ускладнило зустріч з нею), але сказала, що хотіла б бути зі мною друзями, і я посилив це, видавши: "Ми не можемо бути друзями!"

Закоханість Перрі тривала, коли вони почали зйомки "Друзів" у 1994 році.

"На досить ранньому етапі створення "Друзів" я зрозумів, що все ще сильно закоханий у Дженніфер Еністон", — написав він. "Наші привітання і прощання стали ніяковими. І тоді я запитував себе: "Як довго я можу дивитися на неї?" Три секунди забагато?"

"Але як можна не закохатися в Дженніфер Еністон? Але в один момент я просто сказав: "Добре, досить"", — зізнавався Меттью Перрі, який згодом закохався в Кортні Кокс.

Кортні Кокс Фото: Getty Images

Нагадаємо, кого Меттью Перрі бачив у ролі самого себе в байопіку.

Також Фокус писав про останню зустріч Меттью Перрі перед смертю.