Популярна гра: "Легенда про Зельду" стане фільмом

Хіт Nintendo, гра The Legend of Zelda виходить на великий екран

Після хітової адаптації Super Mario Bros. від Universal, яка заробила 1 мільярд доларів, Nintendo разом із Sony Pictures Entertainment розробляє новий проект. Буде екранізована легендарна гра "Легенда про Зельду" (The Legend of Zelda). Про це пише Deadline.

Вес Болл, режисер трилогії "Той, хто біжить у лабіринті", керуватиме адаптацією "Легенди про Зельду" за підтримки Sony.

У Nintendo кажуть, що працюють над кіноадаптацією однієї зі своїх найпопулярніших ігор уже багато років.

Трейлер гри The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Продюсує фільм Сігеру Міямото, який створив оригінальну відеогру Legend of Zelda для Nintendo Entertainment System (NES) разом із Такаші Тедзукою. Також продюсером стане Аві Арад, який раніше продюсував багато екранізацій коміксів Marvel Comics.

"Тепер ми офіційно почали розробку фільму за участю самої Nintendo. Для його завершення потрібен час, але я сподіваюся, що ви з нетерпінням чекаєте цього", — пишуть в Arad Productions.

Ігровий фільм "Легенда про Зельду" вийде через більш ніж 37 років після того, як відеогру The Legend of Zelda вперше випустили на Nintendo Entertainment System (NES).

У вівторок Nintendo випустила пресреліз, у якому повідомила, що розробка фільму офіційно почалася.

Фільм Super Mario Bros. Movie був першим проектом, заснованим на відеогрі Nintendo, після виходу фільму Super Mario Bros. 1993 року з Джоном Легуїзамо і Бобом Госкінсом у головних ролях, який виявився колосальним провалом.

Тепер, коли новий фільм про "Супербратів Маріо" став хітом, Nintendo сподівається отримати вигоду з цього успіху, адаптувавши, можливо, найпопулярнішу гру компанії за всю історію.

Фільм буде спільно фінансуватися Nintendo і Sony Pictures Entertainment Inc., причому понад 50% профінансує Nintendo.

Що відомо про гру The Legend of Zelda

Оригінальна Zelda: The Legend of Zelda була випущена в лютому 1986 року для системи Famicon в Японії і для NES в Америці в серпні 1987 року. Історія натхненна дитячими дослідженнями Міямото лісу біля його будинку в Сонобе, Японія.

На сьогоднішній день в рамках франшизи The Legend of Zelda випущено 20 ігор, зокрема Breath of the Wild 2017 року і Tears of the Kingdom цього року, обидві з яких вважаються одними з найвидатніших відеоігор усіх часів.

Серію занесено до Книги рекордів Гіннесса як найтривалішу серію ігор жанру action-adventure за всю історію. Актор Робін Вільямс був фанатом цієї гри і навіть назвав свою дочку Зельдою.

Фентезі-ігри із серії The Legend of Zelda, що охоплюють тисячі років, розповідають історію про хлопчика на ім'я Лінк, який має врятувати Королівство Гайрула і його принцесу Зельду. Лінк повинен перемогти злого Ганона, який прагне зібрати всі три частини Тріфорса, щоб отримати абсолютну силу.

