Модель "plus-size" Ешлі Грем знялася для бразильського Vogue (фото)

Це перша зйомка зірки подіумів для бразильського філіалу Condé Nast.

36-річна американська модель у категорії "plus-size" Ешлі Грем прикрасила обкладинку бразильського Vogue.

Зірка подіумів постала на сторінках листопадового видання глянцю.

"Після параду на подіумах Dolce & Gabbana, Karoline Vitto, Boss та Michael Kors в останні тижні міжнародної моди модель приземлилася в Сан-Паулу минулого місяця, особливо для того, щоб вперше сфотографуватися для сторінок бразильського видання", — розповідають журналісти Vogue.

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На обкладинці Грем постала в золотистій сукні, що підкреслила її фігуру. Вона зібрала волосся та тримала руки за головою. Модель постала начебто серед хвиль моря завдяки спеціально підібраному реквізиту фотосесії.

Ешлі Грем

На іншій обкладинці знаменитість продемонструвала бежеву сукню та нову зачіску зі світлим волоссям. Судячи з усього, це була перука.

Ешлі Грем

"День досліджень, день зйомок. Бразилія — твоя культура, твоя їжа, твоя музика… 🫶🏽" — прокоментувала свою зйомку модель "plus-size".

Ешлі Грем

Нагадаємо, Ешлі Грем сходила на побачення з чоловіком.

Також Фокус писав про появу Ешлі Грем на обкладинці німецького Vogue.