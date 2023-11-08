Кронпринцу Данії Фредеріку приписали роман на стороні (фото)

Принца помітили зі світською левицею під час спільного проведення часу в Мадриді.

Колишня невістка герцогині Альби, мексиканська світська левиця Женев'єва Казанова спростувала чутки про роман зі спадкоємним принцом Данії Фредеріком, про який заговорили після того, як її світлини зі спадкоємцем престолу, зроблені в Мадриді, потрапили до іспанського журналу світської хроніки Lecturas, пише HOLA!

"Я категорично заперечую заяви, які припускають романтичні стосунки між мною і принцом Фредеріком. Будь-яка заява такого типу не тільки повністю позбавлена правди, а й зловмисно спотворює факти. Це вже в руках моїх адвокатів, які подбають про відповідні кроки для захисту мого права на честь і конфіденційність", — заявила вона.

Женев'єва Казанова Фото: Genevieve Casanova/instagram

За інформацією видання, спільний друг принца і Женев'єви не зміг піти на виставку "Пікассо, священне і мирське" через нездужання і попросив Казанову супроводити кронпринца замість нього. Після відвідин виставки принц Данії і Женев'єва прогулялися парком Ель-Ретіро і вирушили на вечерю в ресторан "El Corral de la Morería" в самому серці Мадрида.

Чутки були настільки активними, що королівський двір Данії змушений був випустити заяву.

"Протягом багатьох років ми дотримуємося політики не коментувати і не підтверджувати будь-які деталі, що стосуються приватних питань. Крім того, ми хотіли б підкреслити нашу прихильність до поваги до приватного життя членів Королівської Сім'ї, включно з Кронпринцем", — ідеться в ньому.

Спадкоємний принц Фредерік одружений з кронринцесою Мері з 2004 року. Наразі він та його дружина зараз приймають короля Іспанії Філіпа та королеву Летицію під час державного візиту до Копенгагена. Обидві пари та королева Данії Маргрете блищали на державному банкеті з цієї нагоди.

Короля Іспанії Філіп і королева Летиція перебувають із візитом у Данії

Спадкоємний принц Фредерік зустрів уродженку Австралії Мері Дональдсон у пабі Slip Inn під час літніх Олімпійських ігор 2000 року в Сіднеї. Спадкоємець престолу, який був в Австралії, щоб підтримати олімпійську збірну Данії з вітрильного спорту, попросив у дівчини її номер телефону, і роман пари розвинувся на відстані. Мері, котра працювала на той час у сфері реклами, абсолютно не підозрювала, що чоловік, з яким вона розмовляла, був членом данської королівської сім'ї.

"При першій зустрічі ми потиснули один одному руки. Я не знала, що він принц Данії. Через півгодини хтось підійшов до мене і сказав: "Ви знаєте, хто ці люди"?"", — розповідала вона пізніше в одному з інтерв'ю.

Фредерік і Мері побралися 14 травня 2004 року в Копенгагенському соборі, і наречена була прекрасна в сукні, створеній данським модельєром Уффе Франком, і діамантовій тіарі, подарованій їй королевою Маргрете.

Кронпринц Фредерік і кронпринцеса Мері у шлюбі з 2004 року Фото: Getty Images

Первісток пари, принц Крістіан, народився в жовтні 2005 року. Нещодавно він помпезно відзначив своє 18-річчя. Через два роки у них з'явилася принцеса Ізабель, а 2011-го подружжя стало батьками близнюків Вінсента і Жозефіни.

Женев'єва Казанова — акторка, відома мексиканська модель і світська левиця, колишня дружина Каетано Луїса Мартінеса де Ірухо та Фітц-Джеймса Стюарта, іспанського аристократа й гранда, 14-го графа де Салватіерра (з 26 січня 1994 року) та 4-го герцога Архона (з 18 лютого 2013 року), п'ятого сина герцогині Альби. Вони одружилися 2005 року, але розлучилися три роки потому. У колишньої пари є 23-річні близнюки Луїс і Амін, які живуть і працюють у Великій Британії.

Раніше Фокус писав, що кронпринцеса Мері разом з чоловіком сфотографувалася на тлі символу вічного кохання.